A hazai felsőoktatás iránti növekvő érdeklődés oka többek között a megkönnyített bejutási kritériumrendszer, hiszen idén már nem kellett emelt szintű érettségi és nyelvvizsga-igazolás sem, mondta a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ (PE ZEK) csütörtöki sajtótájékoztatóján dr. Gelencsér András rektor, hozzátéve, a PE a fenntarthatóságot évtizedek óta szem előtt tartja, a fiatalok pedig látják, hogy ez a szempont minden diszciplína esetén egyre fontosabb. A rektor úgy vélte, a negatív demográfiai trendek miatt különösen örvendetes a vidéki egyetemek számára kedvező fordulat, amit az intézmények magas színvonalú képzéssel honorálnak. Minőségi oktatás folyik több tudományterületen egyszerre a PE zalaegerszegi kampuszán is, magas hozzáadott értékkel, jelezte Gelencsér András, az egyetem pedig rákerült a hazai felsőoktatási térképre.

A részletes beszámolóból kiderült, a Pannon Egyetem képzéseit idén első helyen 2562 fő jelölte meg. A Zalaegerszegi Egyetemi Központban a szeptemberben induló képzésekre az idei felvételi eljárás során rekordszámú jelentkező, 249 fő adta be első helyen jelentkezését. Ez 50 százalékos emelkedést mutat a tavalyi első helyes jelentkezésekhez képest. Erről szólt dr. Németh István, a PE stratégiai rektorhelyettese, a ZEK főigazgatója. A mérnöki szakok idén jól teljesítettek, a jelenlegi adatok alapján 64 új mérnökhallgató kezdheti meg tanulmányait szeptemberben a zalaegerszegi kampuszon.

- Magyarországon egyedülálló módon projektalapú oktatás keretében a Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet munkatársai kidolgozták és 2022 szeptemberében sikeresen elindították a tesztmérnöki alapszakot, ezért öröm, hogy újonnan indított szakunkra is nagy az érdeklődés - mondta a főigazgató a sajtótájékoztatón. - A gazdaságtudományi képzési területen is növekedésről számolhatunk be, a zalaegerszegi gazdaságtudományi képzéseket idén 139-en választották első helyen, mely a tavalyi 94 főhöz képest 47,9 százalékos emelkedést mutat.

A főigazgató kitért arra is, hogy a 2022-es év kihívásokkal volt terhelt, a PE Zalaegerszegi Egyetemi Központja sikerrel vette az akadályokat. Fegyelmezett gazdálkodás eredményeként a ZEK az évet 392 millió forintos pozitívummal zárta, jelentősen növelve a tartalékát, ezen kívül 5 nyertes pályázatának teljes összege meghaladja a 690 millió forintot.

Az egyetem vezetői arról is tájékoztattak, hogy a 2022-es tanév két vizsgaidőszakában összesen 127 hallgató tett sikeres záróvizsgát az Egyetemi Központban, hallgatóik közül 23-an nyújtottak be kiválósági ösztöndíj pályázatot.