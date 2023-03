A Zala Vármegyei Önkormányzat vezető partnerségével megvalósuló beruházás során a települések között több mint 3 kilométer hosszban kétirányú, aszfaltburkolatú kerékpáros-turisztikai útvonalat alakítanak ki. Ennek eredményeként a helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosításából eredő gazdaság élénkítése, és a foglalkoztatás növelése valósul meg. A fejlesztés kivitelezésével nő és fejlődik a kerékpárút-hálózatok hossza, javul a kistérségi turisztikai attrakciók kerékpárúton történő elérhetősége.

A megépítendő bicikliút a Zala Kétkeréken – Kerékpárútfejlesztés Lenti, Kerkateskánd, Szécsisziget, Csömödér településeken című projekt keretében már elkészült szakasz folytatásaként valósul meg.

A munkaterület átadásán köszöntőt mondott Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki úgy fogalmazott, hogy a beruházás a térség turisztikai lehetőségeit bővíti. Az elmúlt időszakban már a távolabb élők figyelmét is sikerült felhívni erre a vidékre - jelezte -, és egyre nagyobb érdeklődést is mutatnak a turisták, ami megmutatkozik abban, hogy megduplázódott az általuk a térségben eltöltött vendégéjszakák száma. A kerékpáutak és utak fejlesztése pedig a biztonságosabb közlekedést is szolgálja.

Dr. Pál Attila, a Zala Vármegyei Közgyűlés elnöke a beruházás kapcsán elmondta, hogy a zalai kerékpárúthálózat rendszerbe építésére az előző ciklusban 5 milliárd forintot különítettek el, és a mostani Top-Plusz forrásokból is ennyi áll rendelkezésre erre a célra. Az országos és a nemzetközi kerékpárutakhoz igazodva alakítják a regionális hálózatot, melynek jelentős turisztikai értéke van.

A vármegyegyűlés elnöke arról is szólt, hogy elkezdődött a tervezése a Tornyiszentmiklóst Letenyén át Becsehellyel összekötő kerékpárútszakasznak 25 km hosszússágban. A térség fejlődését elősegítő kerékpárúthoz szorosan kapcsolódik Szlovénia területén a Lendva és Pince között megépítendő, jogerős építési engedéllyel rendelkező bicikliút, melynél jelenleg a kivitelezési közbeszerzési eljárás zajlik. A műszaki átadás 2025 elejére valósulhat meg.

Ezeket egybevéve az egykor elmaradott térség szervesen kapcsolódik a Balaton vidékéhez és a határterülethez. Ezen összeköttetések gazdasági, turisztikai szempontból is fontos bevételi forrásokat nyújthatnak az itteni településeknek.

A munkálatokra 200 nap áll a kivitelező rendelkezésére. Az építés teljes költsége több mint 434 millió forint.