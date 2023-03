A község egyik belterületi útját a Magyar falu program támogatásával még az elmúlt évben újíttatta fel az önkormányzat. A polgármester elmondta, olyan szakaszról van szó, amely évtizedekkel ezelőtt, a rendszerváltás idején kapott egy ideiglenes szilárd burkolatot, ám azóta jelentősen romlott annak állaga. Az út mentén azonban lakóingatlanok találhatóak, illetve üres, beépítésre váró telek is akad itt, ezért is kezelte prioritásként aszfaltozását az önkormányzat.

- A Magyar falu program közel 11,8 millió forintos támogatást biztosított a munkálatokhoz, ebből végre sikerült kiváló minőségben elvégeztetni az út felújítását – folytatta Feketéné Fellner Marianna, hozzátéve, hogy reményeik szerint ez a fejlesztés is hozzájárul ahhoz, hogy a település még vonzóbb legyen az itt letelepülni szándékozók számára.

Fotós: Gyuricza Ferenc / Zalai Hírlap

Vigh László, a térség országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: Csöde a legszebb zalai települések egyike, véleménye szerint fekvését, szerkezetét tekintve kicsit a dimbes-dombos erdélyi falvakra hasonlít. A Hunyadi utca burkolatának állagromlását is ez okozta, hiszen olyan a lejtése, ami miatt a lefolyó csapadékvíz kikezdte, elhordta felületét, ezért is volt indokolt a felújítása. A Magyar falu program számos célterületet támogat, köztük a belterületi önkormányzati utak felújítását is, ezt a lehetőséget használta ki jó érzékkel Csöde önkormányzata.