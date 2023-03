Az új intézmény küldetése, hogy elősegítse a gyerekek szocializációját, hiszen a bölcsőde falai között tanulnak meg járni, beszélni és viselkedni. Ha ebben a család mellett szakképzett nevelők segítik őket, akkor óvodásként és később iskolásként is jobban helytállhatnak. Ráadásul a bölcsődével együtt most komplex intézményegység jött létre a település központjában.

– Úgy tapasztaljuk a közmunkásainkat is látva, hogy egyre több szülő találja meg a helyét a nyílt munkaerőpiacon – folytatta a polgármester. – A bölcsődei ellátás nekik is kedvezhet, hiszen azok az édesanyák, akik szeretnének előbb visszamenni a munka világába, most megtehetik. Jelszavunk a nyitottság, vagyis a helyi gyerekek mellett a mikrotérségből, tehát a szomszédos településekről, Iharosból és Pogányszentpéterről is várjuk a jelentkezőket. S ha marad férőhelyünk, természetesen a távolabbi falvakból is fogadunk gyerekeket. A projektet felügyelő szakemberek szerint a Csiga-biga bölcsőde felszereltségét és 21. századi megoldásait tekintve az új vármegyei intézmények legjobbjai között van.

Az intézmény ünnepélyes átadóját várhatóan a hónap végén tartják. S egyelőre ugyan nem teljes kihasználtsággal, de április első napjaiban megnyílhat a bölcsőde.