A tófeji Kertbarát Kör Egyesület hagyományos minősítőjére 21 bort neveztek be a gazdák, ezek közül 13 volt fehér, kettő rozé, hat pedig vörös. A mintákat ezúttal is hölgyekből álló zsűri bírálta, melynek tagjai Varga Eszter, dr. Kántor Mónika és Sabján Kitti voltak. Tapasztalataikat Varga Eszter foglalta össze, aki elmondta: a szőlő művelése egész éven át tartó, számos elfoglaltságot adó feladat, majd a szüretet követően a borral is foglalkozni kell, hogy valóban minőségi italok kerüljenek a poharakba. A tófeji gazdák munkáján jól tükröződik a folyamatos fejlődés, a fehérborok tekintetében évről évre jobb munkát végeztek, így kiemelkedően szép borokkal is találkozhattak. A 13 fehér minta közül hét kapott arany, három ezüst, kettő bronz minősítést, egy készítőjének munkáját pedig oklevéllel jutalmazták. A zsűri szerint a vörösboroknál már árnyaltabb a kép, ott nem születtek ilyen szép eredmények, a rozékkal összevonva négy ezüst és négy bronz minősítést adtak ki. Varga Eszter elmondta: ennek több oka is volt, egyrészt Zala adottságai kevésbé kedveznek a vörös fajtáknak, de a technológia is bonyolultabb, több idő és több türelem szükséges hozzájuk. Ennek egyik eleme, hogy tovább kell a szőlőt a tőkén tartani, s jobban oda kell figyelni a szüreti időpont megválasztására.

Pusztaszentlászlón Bezerics Csaba (balról), Pampetrics György és Szládovics László kóstolta a borokat

Forrás: Újhegyi Borbarátok Egyesülete

Az Újhegyi Borbarátok Egyesülete által megszervezett pusztaszentlászlói minősítőn 44 mintát kóstolt a szintén három fős zsűri, melynek tagjai a Szládovics László, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Tanpincének vezetője, illetve Bezerics Csaba szőlész-borász és Pampetrics György borkereskedő voltak. Ezen a helyszínen ugyancsak a fehér minták voltak többségében, a 33 fehér bor mellé mindössze hét vöröset, illetve négy rozét neveztek be a gazdák. A zsűri által kóstolt borokból 12 kapott arany, 22 ezüst, míg 10 bronz minősítést.