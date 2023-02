Az elképzelésről kedden sajtótájékoztatót tartottak a hivatalban. Balogh László polgármester elmondta: Nagykanizsa tehetségbarát is, adódik most egy olyan lehetőség, melynek kapcsán ez kapcsolódási pont lehet. Az akadémia és az alapítvány megkereste a várost, hogy szeretné képzési központtá tenni a Batthyány-gimnáziumot.

- Fő célkitűzésük olyan városokat bevonni, ahol kiemelkedő biológiai képzés zajlott az elmúlt években, illetve magas színvonalú a kórházi betegellátás is - folytatta. - A képzés komoly lehetőséget kínál az adott városnak, hogy a program és infrastruktúra már gimnáziumi szinten több területről is idevonzza a tehetséges diákokat, illetve középiskolásként megismerhetik a kórházat. Évente tíz millió forintos támogatást biztosítanak, melyhez öt millió forintot kérnek a várostól. A következő, február 24-ei, pénteki költségvetési közgyűlésen a városatyák elé terjesztem módosító javaslatként, hogy ebből az összegből két millió forintot az önkormányzat álljon. Remélem az Éljen VárosuNK! frakció is támogatja. A fennmaradó részt pedig a Nagykanizsai Tankerületi Központ és a gimnázium, illetve annak alapítványa összefogásból biztosítja.

Az elképzelést maximálisan támogatja a tankerületi központ igazgatója, Magyar Ferenc is. Hozzátette: a Nemzeti Tudósképző Akadémia csaknem tíz éve áll szakmai kapcsolatban az ország 14 régiójának, 150 középiskolájával. A kitűnő lehetőséggel a Batthyány-gimnáziumban lehetne a 15. területi képzési központ, mely nagy előrelépést jelentene a térségnek is.

- Amikor Tulok József, a gimnázium biológiai munkaközösségének vezetője megkeresett ezzel a lehetőséggel, azonnal melléálltam - vette át a szót Györek László, a Batthyány-gimnázium igazgatója. - Rendelkezésre áll a biológiai és kémiai munkaközösség, mely a gyerekkel számos versenysikert ért el az elmúlt években. A középiskolánk a jövőben szeretne felépíteni egy mentorprogramot, ahol a diákok a középiskolás évek alatt találkozzanak a valósággal, a munka világával, így például a kórházzal.

Dr. Brünner Szilveszter, a Kanizsai Dorottya Kórház főigazgatója hosszasan sorolta mindazokat az előnyöket, amit a kanizsai területi képzési központ jelenthetne a városnak. Kiemelte: még középiskolásként az érdeklődő diákok kapcsolatba kerülnek a kanizsai kórházzal, az ottani szakmai munkával, az orvostudománnyal. Megismerhetik a jelenlegi orvosi tudást, azt a műszerezettséget, hozzáállást, amit a beteg iránt tanúsítanak. S miután elviszik magukkal ezt a gondolatot az egyetemre, szívesebben visszatérnek majd a nagykanizsai kórházba orvosként.