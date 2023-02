Mint azt Balogh László polgármester elmondta: a legutóbbi közgyűlésen a balliberális ÉVE frakció olyan minősíthetetlen hangnemet ütött meg, amely vállalhatatlan és méltatlan Nagykanizsa közösségéhez és hagyományaihoz.

– Viták mindig is voltak a kanizsai közéletben, ám az az arrogáns, agresszív szemlélet, amit a dr. Fodor Csaba vezette ÉVE-frakció 2019 ősze óta behozott az önkormányzatiságba, az korábban elképzelhetetlen volt. Ezzel frakciótársaimmal együtt nem tudok és nem is akarok azonosulni- fogalmazott a városvezető, majd így folytatta: a soron kívüli közgyűlés egyik nagyon fontos napirendi pontja a közvilágítás rekonstrukciója volt, ami saját és frakció társaim véleménye szerint is jelen helyzetben kimondottan fontos megvalósítandó cél lenne, de nem úgy, hogy egyéni érdekek kerüljenek előtérbe a város érdekeivel szemben. Erre vonatkozóan szerettem volna, ha a kormányzat által jóváhagyott hitel felvételével saját beruházásként valósítottuk volna meg ezt a rekonstrukciót, mely hosszú távon jelentős megtakarítást eredményezne a városnak. Sajnos a baloldali liberális frakció nem így gondolta, így egy méltatlan vita lesöpörte azt a lehetőséget, amely a város számára a legkedvezőbb lenne. Ezt a véleményemet a szakosztály pénzügyi munkatársai számításaira alapozva képviseltem.

Bizzer András alpolgármester hozzátette: a világítás korszerűsítése fontos beruházás a város számára, amelyet senki nem akar hátráltatni. Azt viszont szakmai alapon kell megfontolni és eldönteni, hogy melyik finanszírozási forma szolgálja a város érdekét hosszútávon.

– A mi véleményünk az, hogy ebben az esetben, amikor jelentős energiamegtakarítás érhető el a beruházás által, mindenképp az az előnyösebb, ha a város maga vesz fel hitelt és maga hajtja végre a beruházást – érvelt Bizzer András. – A közelmúltban megjelenő kormányrendeletből tisztán kiolvasható, hogy egy ilyen beruházás esetén a hitel felvételének engedélyezését megkönnyítették és szinte biztosra vehető, hogy megkapnánk a kormány engedélyét erre, hiszen a megtakarításból könnyen finanszírozható a hitel visszafizetése. Ezzel szemben az ÉVE frakció által javasolt ESCO típusú finanszírozás behoz egy kvázi harmadik szereplőt is a finanszírozásba, hisz ez a harmadik szereplő is nagyrészt hitelből biztosítja a beruházás tőkéjét. A város számára ugyanakkor egy várhatóan jelentős bérleti díjat számít fel legalább 13 éven keresztül, amely bérleti díj minden évben emelkedne az infláció mértékével. Ennek akár az is lehet a vége, hogy a futamidő végére kétszeres vagy akár háromszoros bérleti díjat kell majd fizetnie az önkormányzatnak. Ráadásul 13 év eltelte után sem kerülnének az önkormányzat tulajdonába a fejlesztés során beszerzett eszközök. A magánbefektető pedig nyilván olyan bérleti díjat fog majd kérni a várostól, amely biztosítja a saját hasznát is. (Egy példával élve ez olyan, mintha valaki egy közvetítő által venne fel hitelt az autója megvásárlásához, majd miután mindent visszafizetett a futamidő végén, az autóját elviszi a közvetítő mivel az nem a saját tulajdona.)

Bizzer András leszögezte: ők azt szeretnénk, hogy az energiamegtakarítás összege teljes egészében maradjon a város kasszájában hosszútávon és inkább mi magunk vegyünk fel hitelt közvetlenül a beruházás megvalósítására. A város érdekét ez szolgálja, számunkra ez a fontos és sajnálatos, hogy a közgyűlési többséget birtokló frakció komolyabb átgondolás nélkül söpörte le a polgármester szakmai javaslatát, megtartva ezzel az ESCO típusú finanszírozást, amely lehet, hogy valaki más hasznát fogja majd szolgálni és nem teljes egészében a városét.