Mindezt persze csak játékosan a Griff Bábszínház szombati családi napján.

A programot második alkalommal rendezték meg és most is a környezet védelme került a játékok középpontjába, no és emellett a farsangról sem feledkeztek meg. A kézműves foglalkozáson színes maszkok készültek, Nagyari Katalin iránymutatása mellett pedig apró kiszebábok születtek. Ottjártunkkor épp Kovács-Dala Napsugár és Farkas Vanda, a Deák technikum pedagógiai szakos tanuló kezeiben formálódtak kiszebábok. Ezeket a hagyomány szerint a farsang végén, a tél elűzésre, a tavasz köszöntésre hordozzák körbe, majd elégetik vagy vízbe hajítják, de előtte a szoknyájára kötött cédulákra felírják azt, amitől megszabadulni szeretnének. A farsangoló családi napon két bábszínházi előadással és egy mesekoncerttel is várták az érdeklődőket.

Fotós: Arany Gábor

Fotós: Arany Gábor

Fotós: Arany Gábor

Fotós: Arany Gábor