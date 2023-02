A Zalai Hírlap és a zaol.hu kiemelt figyelmet fordít arra, hogy beszámoljon a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Zala vármegyei emberekről, azok munkásságáról. Legyen szó közéletről, kultúráról, tudományról, nagyszerű teljesítményekben bővelkedik szűkebb pátriánk. Hírportálunkon folyamatosan olvashatnak mindennapi emberek kivételes tetteiről, vagy éppen nem mindennapi emberek példamutató tevékenységéről. Az ő munkájukat, munkásságukat szeretnénk még inkább elismerni, ezért hirdettük meg az Év embere szavazásunkat.

Nézzük a jelölteket!

Bereczky Csaba fafaragó

Gubinecz Ákos népzenész

dr. Kaszás Nikoletta egyetemi főigazgató

Kiss László esperes-plébános

Kovács Gyula erdész

Bánfalvi Péter csillagász

Nagy Vendel plébános

Skrabut Éva népművész

Szabadics Zoltán cégvezető, borász

Szabolcs Péter szobrász

Vármegyénk bővelkedik kiváló csapatokban és kitűnő sportemberekben is, akiknek számos örömteli pillanatot köszönhettünk az elmúlt évben is. Az ő teljesítményük elismerésére meghirdetjük az Év sportolója 2022 szavazást is. A voksolás során olvasóink dönthetnek arról, hogy ki álljon fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. Négy kategóriában – az év női sportolója, az év férfi sportolója, az év női csapata, az év férfi csapata – keressük a legjobbakat. Döntse el Ön, kik legyenek az év sportolói Zalában!

Íme a jelöltek, kategóriánként.

Az év női sportolója:

Major Veronika sportlövő

Nett Vivien úszó

Keczeli Bianka futócéllövő

Lubics Szilvia ultrafutó

Kovács Georgina kosárlabdázó

Az év férfi sportolója:

Somogyi Péter sportlövész

Kurucz Levente kajakozó

Demjén Patrik labdarúgó

Németh Ákos kosárlabdázó

Papp Péter súlyemelő

Az év női csapata:

ZTE NKK női kosárlabdacsapat

ZTE-ZÁÉV TK női tekecsapat

Ziccer NLSE női labdarúgócsapat

ZTE FC női labdarúgócsapat

Kanizsa Sörgyár SE női asztalitenisz-csapat

Az év férfi csapata:

Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa Sakk Klub

ZTK-FMVas férfi tekecsapat

ZTE FC férfi labdarúgócsapat

Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdacsapat

Tungsram SE férfi kézilabdacsapat

Az Év embere szavazáson egy nyertes kerül ki győztesen, aki az olvasói szavazatok alapján a legtöbb voksot kapja, míg az Év sportolója esetében kategóriánként az Olvasóink által a legtöbb voksot gyűjtő sportolóké, illetve csapatoké lesz a megtisztelő cím. A szavazás február 14-én délelőtt 10 óráig tart.

Kérjük, kattintson az Év embere és az Év sportolója oldalunkra, és szavazzon a jelöltekre! Ezt naponta egyszer teheti meg, de kérjük, látogasson el másnap is az oldalakra!