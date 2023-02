A májunk rengeteg mindenben szerepet játszik:

· a szénhidrát anyagcserében és a normál vércukorszint fenntartásában azáltal, hogy glükózt szabadít vagy raktároz el a szükségletnek megfelelően

· a fehérje anyagcserében is szabályzó funkciót lát el, valamint a fehérje bomlás termékek kiválasztását is elvégzi

· a zsíranyagcserében raktározza a triglicerideket, szükség szerint akár le is bontja őket, ezáltal energiához juttatja a sejteket, ezenkívül előállítja a koleszterint és a lipoproteineket

· kiválasztó funkció, azaz a „méregtelenítés” káros anyagait eltávolítja a szervezetből

· tárolja a vitaminokat és ásványi anyagokat

· szintetizálja az aktív vitamin formákat

· az immunrendszer része

· termeli az epesavakat, amit az előző részben már tárgyaltunk - mondta Gellén-Kiss Szilvia dietetikus.



Hogyan tudjuk tehermentesíteni a májat, ha már valami baj van?

- Az első és legfontosabb szabály, hogy teljesen mellőzzük az alkohol fogyasztást. A másik, hogy szorítsuk vissza az egyszerű cukrokat az étrendben. A túlzott cukor bevitel hozzájárul a máj elzsírosodásához. Meg kell növelnünk a zöldségek és gyümölcsök mennyiségét a táplálkozásban. A C-, a B6 -, B1- vitaminok, valamint a folsav segítik a máj megújulását. Fogyasszunk leveles zöldségeket, spenótot, salátákat, kelkáposztát, brokkolit, citrus féléket, almát, körtét; idénynek megfelelő friss zöldségeket, gyümölcsöket.

Gellén-Kiss Szilvia dietetikus

- Az összetett szénhidrátok fontosak, hiszen energiát szolgáltatnak, ezáltal segítik a legyengült szervezet. A teljes kiőrlésű gabonákat részesítsük előnyben, hiszen rosttartalmuk segítik az emésztést. A kölest és a zabpelyhet rendszeresen fogyasszuk kedvező fehérje összetétele miatt. Metionin és cisztin tartalmuk jelentős, és ez a két aminosav védi a máj működését.

- Természetesen ezek az aminosavak állati eredetű fehérjékben is megtalálhatók: sovány húsokban, tojásban, tejtermékekben (túró, sajt). A halak jótékony hatása itt is kulcsfontosságú, és hetente építsük be táplálkozásba az omega 3 zsírsavak miatt. Az étrend viszonylag zsírszegény legyen, és a máj tehermentesítésére használjuk az olyan közepes láncú zsírokat, (MCT) mint a kókuszzsír, vaj. Természetesen az étrendet a kiegyensúlyozott tápanyag összetétel jellemezze - tanácsolja Szilvia.

Az akut vagy a dekompenzált szakaszokban más előírások kell figyelembe venni - ez esetben célszerű a diétát személyre szabva, dietetikus segítségével beállítani.