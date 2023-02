A két rendezvény ugyan időben némileg elvált egymástól, ám mégis szoros köteléket alkotott. Tóth István, a Zalagyöngye Művészeti Műhely elnöke úgy fogalmazott: a eredetileg a Szikrák Szív rejti, lélek takarja című produkcióját szánták a fesztivál gálaelőadásának, ám miután az azon fellépő csoportokra a délután folyamán egyéb elfoglaltságok is vártak, így magát a fesztivált a délelőtti idősávba hozták előre.

- Az együttesvezetőkkel folytatott beszélgetések során merült fel egy olyan fesztivál létrehozásának az ötlete, ahol a Zalában működő gyermek és ifjúsági néptánccsoportok színházi körülmények között mutatkozhatnak be – folytatta Tóth István. – Egy ilyen helyszín jobb színpadtechnikai lehetőségeket kínál, több fénnyel, sokszor jobb minőségű hanggal tudunk egy színházteremben dolgozni, mint a szabadtéri fesztiválokon. A program nagyon jól sikerült, mind a résztvevők, mind a Kanizsai Kulturális Központ részéről felmerült annak igénye, hogy folytassuk, s hagyományt teremtsünk belőle.

Tóth István azt is elmondta: a résztvevő csoportok szinte a vármegye teljes területét lefedték, hiszen érkeztek Zalaegerszegről, Keszthelyről, Zalaszentgrótról és Zalaapátiból, s természetesen ott voltak a nagykanizsaiak is. A fellépők életkorát tekintve is igen széles volt a paletta, hiszen az óvodás korú kis táncosoktól a felnőttkor küszöbén álló, 18 éves fiatalokig minden korosztály képviseltette magát.

- Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy ez most egy találkozási, bemutatkozási lehetőség lesz, azaz nem értékeljük, nem minősítjük a produkciókat – magyarázta a Zalagyöngye Művészeti Műhely elnöke. – A későbbiekben azonban ebbe az irányba is tovább szeretnénk majd lépni.

Tóth István az esti előadás kapcsán pedig úgy fogalmazott: a Szikrák a Zalagyöngye Művészeti Műhely ifjúsági csoportja, míg a Szív rejti, lélek takarja című produkciót – amelyben szinte az összes magyar tájegység táncai helyet kaptak – egyszer már színpadra állították, de akkor valamennyi jegy elkelt, így többen nem láthatták azt. Ezért döntöttek úgy, hogy újra lehetőséget kínálnak a megtekintésére.