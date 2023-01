Az előző kiírásban megtartott szakkörök népszerűsége miatt bővítették a lehetőségek körét. Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet zalai igazgatóságának vezetője elmondta: a mostani kiírásban már 15 különböző szakkört - bútorfestés, csipkeverés, csuhézás, éremgyűjtés, gyertyaöntés, gyöngyfűzés, hímzés, kötés gyönggyel, makramé, mézeskalács-készítés, nemezelés, quilling, tojásfestés, vessző- és papírfonás - hirdettek meg.

- Ez a bővítés hatalmas ugrás, sokféle lehetőséget kínáltunk a közösségnek - hangsúlyozta Matyasovszky Margit. - Éltek is vele, hiszen Zalában összesen 140 szakkör indult el, vannak települések, ahol kettőbe is belevágtak, az intézmények többet is indítottak, és ettől az évtől már civil szervezetek, egyházi közösségek is pályázhattak szakkörök szervezésére.

Az oktatóanyagok 20 alkalomra szólnak, de a csoportok tagjai igényük szerint többször is találkozhatnak. Az alapanyagokat ebben a kiírásban is a művelődési intézet biztosítja. A 20. alkalom után kiállítások zárják a szakköröket. A zalai igazgató látványos tárlatokra számít, főként ahol két szakkör anyagából lesz merítési lehetőség.

Barlahidán tavaly a vesszőfonással ismerkedtek, idén a makramét választották, ami fonalból csomózással készült textildíszítés. Önálló munkadarabként készítve a fonalakat kifeszített zsinórra kötik. Történészek szerint arab takácsok alkalmazták először a technikát a 13. században. A csomókat a szövés befejezéseként használták például törölközőknél, fátylaknál. Spanyolországba a mórokkal került és onnan terjedt el Európában.

Németh Mária, a szakkör egyik tagja, a helyi kulturális és közösségi munkatárs elmondta, hogy jócskán igényel kézügyességet a makramé, nem mindegy, honnan merre húzzák, hurkolják a fonalat. Elsőre egyszerűbbnek tűnik, de sokat kell gyakorolni, hogy szép legyen a végeredmény. A hölgyek közt vannak, akik már gyakorlottabbak, de mindannyian ügyesek. A szakkör felénél tartanak lassan, megtanulták például a sor- és a lapos csomózást, készítettek felakasztható és asztali mécsestartót, karácsonyi díszeket, kulcstartót, továbbá kör- és négyzet alakú alátétet.