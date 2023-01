– A hét évvel ezelőtt létrehozott helytörténeti gyűjtemény kinőtte a rendelkezésre álló kiállítóteret – fogalmazott az elnök. – Szerencsére az adományozók köre és ezzel a kapott tárgyak, dokumentumok, fényképek száma bővül, de főként a tárgyak, eszközök megfelelő elhelyezése gondot okoz. A sok adomány miatt évente frissítjük, kissé változtatjuk a kiállítást, jelenleg az előtérben a hajdinatörő asszonyok munkájának és eszközeinek bemutatása kapott helyett. Hagyatékból származó teljes szoba- vagy konyhaberendezés befogadására egyáltalán nincs lehetőség. Nyárra elkészülhet egy mezőgazdasági eszközöket bemutató tér. Az IKSZT alatti pince viszonylag kicsi bejárata miatt korlátozottan kihasználható, de jó állapotban van. A szőlészet, borászat vagy a Szepetnek és környéki téglagyárak emlékeinek méltó helye lehet. Egy sikeres pályázat eredményeképpen idén a kiállítási tárgyak digitális bemutatására is lehetőség nyílhat.

Nyáriné dr. Aleksza Magdolna hozzátette: az év egyik első fontos eseménye lesz a felújított könyvtári információs és közösségi hely átadása január 23-án (hétfő) 15.30 órakor. Méltó a hely és az időpont arra, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából az értéktár bizottság meghirdesse Szepetneken is a Petőfi 200 emlékévet. Mivel a márciusi forradalomnak a 175. évfordulóját ünnepeljük az idén, ideje feleleveníteni a korábbi években sikert aratott kincskereső játékot, amit „Keressük együtt Petőfit!” címmel újra lehetne gondolni. A 24 órás felolvasás, rajz- és versmondóverseny, Királyi Pál és a Petőfi család sírjánál tett látogatás méltó keretet adhatna a kettős évfordulónak.

– A helyi IKSZT eddig a közösségi térnek és a postának adott otthont – folytatta. – A közös bejáratnál található lépcsőházban évente néhány ideiglenes, tematikus kiállítást szervezett Sóstainé Márfi Ibolya helytörténész. Sajnos az IKSZT ideiglenesen bezár, emellett a postai szolgáltatások is más helyre költöznek, tehát át kell gondolni a lépcsőházi kiállítások sorsát. Megoldásként az idén elkezdünk egy állandó kiállítás létrehozásán munkálkodni, mely községünk fontosabb dokumentumait, eseményeit, nevezetességeit, szülötteit mutatja be. Ibolya szakmai vezetésével minden bizonnyal méltó és színvonalas anyagot mutathatunk be.

Ugyancsak értéket képvisel, hogy elkészült a bizottság Facebook-oldala, melynek segítségével bejegyzésenként több száz, vagy a megosztások révén több ezer ember elérhető. Nagyon hasznos információkhoz juthatnak ezen a csatornán. Elkezdték közzétenni az általános iskola nyolcadikos diákjairól készült csoport-, illetve tablóképeket. Az első általuk ismert fotó 1954-ben készült, megosztása után kaptak a képhez kapcsolódó történeteket, de ami igazán értékes, hogy két, eddig számukra ismeretlen korábbi fénykép is előkerült más gyűjteményekből.

– Különleges meglepetéseket tartogatunk még a Királyi Pál napokra, vagyis a tanévzáró rendezvényre – mondta Nyáriné dr. Aleksza Magdolna. – Az iskolások egyébként is állandó látogatói a kiállításoknak, a pedagógusok, családok támogatásának birtokában fontos cél, hogy a fiatalabb generáció is ismerje közösségünk, környezetünk múltját, hagyományait. Tesszük ezt azért, hogy az ő unokáik is a szepetneki életet válasszák, és ötven év múlva elmondhassák egy érdeklődő újságírónak, miért is érdemes hozzánk látogatni.