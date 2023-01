A misét Molnár Árpád plébános celebrálta a templomban, emlékező beszédet pedig Illés Ferenc, az egyházközség elnöke mondott.

– A magyar történelem bővelkedik sorsfordító eseményekben, amelyek hazánk jövőjének alakulásában mérföldkőnek bizonyultak – kezdte Illés Ferenc. – Gondoljunk csak vissza szabadságharcainkra, forradalmainkra vagy éppen az első és a második világháború történéseire, ma pedig különösen az orosz Don folyó melletti katasztrófára. Alig ért véget az első világháború, s 1941-ben újból jöttek a behívóparancsok, ide, Csesztreg községbe is. A dolgos, kérges kezeknek újból fegyvert kellett fogniuk, noha még alig sirathatták el asszonyaik az előző háborúban odaveszett férjeket, fiakat. Aztán jött az 1943. január 12. utáni időszak, mikor a Vörös Hadsereg elsöpörte a magyar alakulatokat. A veszteségek óriásiak voltak: 140 ezer fő, köztük csesztregiek is. A hősi emlékmű a buszfordulóban rájuk is emlékeztet, akik a végtelen orosz télben vesztek oda, s most jeltelen sírban várják az örök feltámadást. A történelmi események tükrében emlékezni kell azon emberekre, akik e vérzivataros időknek meghatározó személyiségei voltak, vagy annak éppen hősi halottai lettek. Mindannyian tudunk olyanokat felsorolni, akik az adott korszak történelmi alakjai, kiknek a nevei és a tettei örökre beíródtak a krónikák lapjaira. Ezen országosan ismert nevek mellett számtalan olyan személy is létezik, akik egy kisebb közösség emlékezetében élnek. Olyan személyek, akik például egy falusi közösség hőseként jelenítik meg a történelmi eseményeket vagy azok helyi vonatkozásait. Ezt bizonyítják országszerte emléktáblák, emlékművek, vagy egy-egy temetőben gondozott sír.