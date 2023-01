Az elmúlt napokban sokan kilátogattak a tavasz végén nyílt, három hektár területen működő zalaegerszegi sportkomplexumba. Ottjártunkkor éppen Lentiből érkező nagyszülőkkel találkoztunk, akik Pécsen lakó hatéves unokájukat, Madarász-Kende Bertalant hozták el. A kisfiú már negyedik óráját vette Huszár Imre síoktatótól, s remélhetően jövőre biztos tudással utazhat a közeli osztrák hegyekbe a családdal.

Az élménypark egész évben nyitva áll, így télen is folyamatosan igénybe veszik a szabadtéri sportpályákat, a KRESZ-parkot, gokartpályát a látogatók. A ködös-nyálkás novemberben megcsappant a vendégforgalom, ám a decemberi, januári napos időben újra megjelentek a sportolni vágyók.

- A napokban tavaszias volt az idő, sokan megfordultak nálunk. A hó sem esett, száraz időben sokan jönnek. Most a síoktatásnak van nagy szezonja, a helyiek mellett a vármegyéből, Keszthelyről, Lentiből, Nagykanizsáról és a szomszéd régiókból is érkeznek. Szeptemberben kezdtük el s nemrég fejeződött be a csoportos síoktatás, jelenleg egyéni oktatást vállalunk. A tudatosabbak hamarabb készültek fel a síszezonra. A csoportos oktatást január közepén folytatjuk, kezdő és haladó szinten egyaránt – adott tájékoztatást Török János létesítményvezető.