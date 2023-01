Mint elhangzott, az egyetlen magyar, 1250 körül megalapított férfi rend, a pálosok középkori kolostorainak kutatása közösségi kezdeményezésre 2016 nyarán kezdődött. A Göcseji és Balatoni Múzeum együttműködésével folyó munkában négy kolostor – Vállusszentmiklós, a Zalacsány melletti Örményes, valamint Óhíd és Kehida – helyének minél teljesebb megismerése, feltárása, megőrzése a cél.

A most pályázati támogatást nyert, az év végéig tartó projektben folytatják a közösségi ásatásokat Válluson és Örményesen. Ezen túlmenően pedig Kehidán és Óhídon roncsolás nélküli talajradaros geofizikai kutatás kezdődik a földben rejtőző leletek meghatározásra. Ezzel igazolnák a kolostorok helyét, ugyanis ezek földfelszín feletti részei nem maradtak meg, fűzte hozzá magyarázatként Simmer Lívia régész-főmuzeológus. Válluson három évadban folytak feltárások, a templom szentélyét, hajóját, kerengőjét, a keleti kolostorszárnyat kutatták meg részben. Két éve, 2021-nyarán kezdődtek az örményesi feltárások. Itt is sikerült bizonyítani, hogy találhatók még a kolostorból alapfalak. Talajradarral vizsgálódtak Óhídon is, sikerült meghatározni a valamikori kolostor helyét. Itt ez évben nagyobb területre terjesztik a talajradaros vizsgálat, és hasonlóra kerül sor Kehidán. Simmer Lívia szólt arról is, hogy Vállusról és Örményesről szép számú lelet került elő, köztük sok fémtárgy, ezek restaurálása már folyik, és zajlanak az antropológiai vizsgálatok is.

Sümeginé Horváth Anita közönségkapcsolati osztályvezető a Göcseji Múzeum legnépszerűbb porgramjairól szólt

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Havasi Bálint régész-főmuzeológus, igazgatóhelyettes arról számolt be, hogy a projekt támogatásával bemutatják a kutatások eredményeit, mégpedig a 2016-ban útjára indított, Fehér barátok hagyatéka címmel évente megrendezett konferencián, amit idén szeptemberben Zalaegerszeg lát vendégül. Erről a kétnapos tudományos találkozóról kötetet is kiadnak.

Mint elhangzott, a pálos rend zalai múltjának feltárása a tudomány gazdagítása mellett közösségépítő hatással bír, jótékony a turizmusra is. Ez utóbbi eleme a pálos települések találkozója, amit idén Zalacsányban tartanak, és kapcsolódik hozzá az Örvényesvölgy fesztivál is.

Délután a magyar kultúra napjához kapcsolódva a Göcseji Múzeum legújabb kutatási eredményeiről nyolc előadás hangzott el. Szó esett az M76-os építését megelőző feltárásokon előkerült rézkori, illetve római kori sírokról, a szokatlan helyzetű csontvázakról, az elhunyt mellé temetett különböző tárgyakról. A megyeszékhelyi Arany Bárány Szálló két világháború közötti története is tartogatott érdekességeket, és az is, hogy miként lehet a múzeumokat a modern korban is vonzó hellyé formálni.