A magántulajdonban lévő, zalaegerszegi Ady utca 6. szám alatti védett épületet társasházzá alakítja át a beruházó, megőrizve az épület külsejét, tette közzé pénteken a Facebookon Balaicz Zoltán polgármester. Mint írta: az eredetileg is lakóház funkciójú ingatlan 1890-1902 között készült. Földszintes, közép-kapubejáratú, 6+6 tengelyes szimmetrikus ház. Eklektikus, főleg klasszicista elemeket használtak annak idején, kapuja felett kis timpanon, ablakai felett hangsúlyosabb szemöldökpárkány, alattuk könyöklőpárkány van. A polgármester arra is kitért, hogy közben az Ady utcában megvalósult a közműcsere 2022-ben, majd a visszatemetett föld konszolidációja után idén leaszfaltozzák a szakaszt, továbbá a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem előtti teret is felújítják.