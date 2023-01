Nagy Boldizsár intézményvezető elmondta, az elmúlt szombaton 45-45 perc állt a fiatalok rendelkezésére a két vizsgasor kitöltésére. Ezúttal 92-en írták meg Hévízen a felvételi dolgozatokat, amelyeket a központi javítókulcs alapján értékelték a hét első napjaiban.

– Korrekt, megoldható feladatsort kaptak a fiatalok – mondta Nagy Boldizsár –, persze matematikából, akárcsak az elmúlt években, volt nehezebb kérdés, amely több munkát, gondolkodást, tehetséget igényelt, de akadtak klasszikus feladatok is, például mértékegység-átváltás, törtekkel végzett művelet, grafikonelemzés, térfogatszámítás. Ezek minden évben szerepelnek, vagyis aki tényleg készült, az teljesíthette az idei felvételit.

Az intézményvezető lapunknak arról is beszélt, hozzájuk főként Hévízről, Keszthelyről és a közeli településekről érkeztek felvételizők, de jöttek Veszprém és Somogy megyéből is diákok, akik jellemzően gimnáziumokba készülnek: ebben a térségben a Bibóba, vagy a keszthelyi Vajdába. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a most Hévízen vizsgázók mintegy 90 százaléka e két intézménybe jelentkezik majd.

A Bibó-gimnáziumban szeptemberben két osztály – egy általános négyévfolyamos, illetve egy angol nyelvi előkészítő – indul, minimum 26-26 tanulóval.

Hamarosan a fiatalok – az eredmények ismeretében – kitöltik a jelentkezési lapot, sorrendet állítva fel az intézmények, tagozatok között, majd február végén-március elején következik a szóbeli vizsga. Hogy kit hová vesznek fel, április 20. után derül ki.