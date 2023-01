A gyógyításban dolgozók további megbecsülését jelzi, hogy harmadik éve a díjazott orvoson kívül egy egészségügyi dolgozó is elismerésben részesül. Bebes István, Körmend polgármestere méltatta a boldoggá avatott hercegorvost, aki gyógyító munkásságával sokat adott embertársainak, és hitével is példaként szolgált.

- Szeretem a hivatásomat, a beteg megtanít Istent egyre jobban szeretni. Istent szeretem a betegben. A beteg többet segít nekem, mint én neki – idézte a szemorvos szavait a városvezető.

Dr. Wolf Terézia főorvos, az elmúlt esztendő kitüntetettje Boldog Batthyány László szellemisége az egészségügyi munkában címmel osztotta meg gondolatait. - Bennünk orvosokban, ápolókban, mentősökben, gondozókban mindig újult erővel vetődik fel a szenvedés kérdése, így volt ezzel Boldog Batthyány-Strattmann László is, aki teljes odaadással gyógyította betegeit, pedig az értelmetlen halálesetek az ő családját sem kímélték. - A hercegorvost a szeretet oltalmával vezetett hite segítette át a nehézségen, ő a teljes embert akarta gyógyítani, testileg, lelkileg – mondta beszédében a főorvos, majd arra is kitért, hogy amikor a gyógyító tevékenység véget ér, akkor a reményadás, vigasztalás erejével kell helyt állniuk az orvosoknak, ápolóknak szenvedő embertársaik mellett.

Császár István püspöki helynök a magyar orvosok hivatástudatáról beszélt, amely világviszonylatban is kiemelkedő, majd bejelentette az idei kitüntetetteket. Az egyik elismerést dr. Kovács Mónika, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház osztályvezető főorvosa kapta, aki belgyógyászként, immunológusként és infektológusként is dolgozik, emellett a meddőség immunológiai okait is vizsgálja, kutatja. A másik kitüntetett Szabó Imréné lett, aki tavaly novemberben volt nyolcvanéves, de még mindig aktívan dolgozik nyugdíj mellett a szombathelyi Markusovszky Kórházban. Több mint hatvan éve kezdett az intézményben csecsemő-és gyermekápolóként, majd műtősnői képesítést szerzett, azóta a szemészeti osztály oszlopos munkatársa.

A díjátadó ünnepségen jelen volt Fekete Szabolcs Benedek, a Szombathelyi Egyházmegye segédpüspöke, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő és a Batthyány-család tagjai, Batthyány-Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke és fia, Batthyány Boldizsár. A liturgikus emléknap hálaadó szentmisével ért véget a Szent Erzsébet plébániatemplomban, ahol a 92 éve elhunyt hercegorvosra is emlékeztek.