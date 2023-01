Tim Gallway szerint a saját fejünkben lévő ellenfél sokkal félelmetesebb, mint a teniszháló túloldalán lévő. Az amerikai teniszoktató 1975-ben ezzel le is rakta egy új önismereti tudományfajta alapjait. Ma pedig már mindenki tudja, a coach, a mentális edző nagy segítség lehet a feladatai megoldásához. A munkahely, a család, a sport, a hivatás, bármennyire is nekünk való, tartogat olyan helyzeteket, amikor úgy érezzük, túl sok, túl nehéz, túl kudarcos. Vagy épp a siker feldolgozhatatlan, aminek tragikus vége is lehet. Láttunk már rocksztárokat, élsportolókat belehalni saját tehetségükbe. Van, aki egyedül is boldogul, lelki tartalékai erősek, mások kevéssé rendelkeznek efféle készlettel. Jó hír, hogy van megoldás, s a coach-ok nem önjelöltek, egyetemi képzést kapnak.