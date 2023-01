A karácsonyi ünnepkör kapcsán különösen sokan látogatnak el egy-egy templomba – sokuk ékessége szentestétől január közepéig a betlehem, mely Jézus születésének történetét eleveníti fel kis szobrocskák segítségével. Sokan otthonukban is állítanak ilyet, ezzel is hangolódva a szeretet ünnepére. A csácsbozsoki templomban is hosszú ideje hagyomány a betlehemállítás, 2020 decemberétől azonban egy különleges, megújult betlehemi sarok fogadja a híveket. 2021 karácsonyára tovább bővült a betlehem, 2022-ben pedig igazán kuriózum lett a környéken a kibővült és magasabbra is elhelyezett látnivaló, mely január 22-ig tekinthető meg a csácsbozsoki Szent Sebestyén-plébániatemplomban.

Az ötlet egyik gazdája Csácsbozsok és fíliáinak plébánosa, Furján Gellért atya, aki 2011-es érkezése óta számtalan kreatív gondolattal gazdagította az egyházközséget, s szervezett a gyermekek és felnőttek számára tartalmas lelki programokat. Egy ilyen kapcsán vetődött fel a betlehem kibővítésének ötlete, de erről már meséljen a másik ötletgazda, a tősgyökeres csácsi Éltes Annamária.

A betlehemi istálló

Fotós: Bálizs Zsuzsa

– Négy éve, karácsony után pár nappal vettünk részt egy Gellért atya által szervezett betlehemnéző túrán Szlovéniá­ban. Már akkor is megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy remek lenne a mi templomunkban is megújítani a betlehemet, azonban akkor még nem volt semmi konkrétum.

A 2020-as év sokakhoz hasonlóan Annamáriáéknál is új hobbik születését hozta.

– A nyár folyamán kislányom, Annabell részt vett egy kézművestáborban, ahol megismerkedett a nemezelés technikájával. Nagyon megtetszett nekem is az általa készített kis nemezelt tulipán, így kezdtem el utánaolvasni a technikának a világhálón. Megtudtam, hogy tűnemezelt technikával rengeteg szuper dolog készíthető, többek között tündérek, angyalok és még betlehemi figurák is. Ekkor kapcsoltam össze a két dolgot, és titkon már láttam szemeim előtt az elkészített nemezelt betlehemi bábukat.

Az elhatározást tett is követte, ám a vírushelyzet kis híján felülírta Annamária kezdeti lelkesedését.

A három királyok a város felől érkeznek

Fotós: Bálizs Zsuzsa

– Elkezdtem tűnemezelő mesterek után kutatni, ám sajnos a vírus miatt egyikük sem vállalt workshopot és személyes oktatást, így maradt az internet segítsége. Először rendeltem egy kezdő alkotócsomagot, amivel egy tűnemezelt tündérkét lehetett készíteni, és mivel nagyon megtetszett maga a technika, gondoltam, jobban beleásom magam a témába. Ezt követően a sok oktatóvideó segítségével elsajátítottam a technikai tudást, majd megrendeltem a saját otthoni betlehemünkhöz az anyagokat, kellékeket. Először otthonra készítettünk egy szettet, Annabell egy mini betlehemet, én pedig egyet 23 centiméteres figuráknak. Ekkorra már nagyon megszerettem a gyapjú használatát, valamint a tűnemezelést mint technikát.

Az ősz során aztán Gellért atya is értesült arról, hogy mire készülnek hívei, s mivel neki is remek a kézügyessége, sok mindenben segédkezni tudott.

– Októberben jeleztem Gellért atyának, hogy egy szett betlehemi bábu elkészült, és ha egyetért, akkor készítek egyet a templomnak is szívesen. Ekkorra már körvonalazódott, hogy karácsony felé közeledve is maradnak a korlátozások, így pedig a szokásos programokat, sőt az évtizedek óta hagyománnyá vált pásztorjátékot sem szabadott a vírushelyzet miatt megtartani a templomban – 1985-ben, Kapássy Ferenc esperes atya érkeztével indult be ez a rendkívül népszerű program. Gondoltam, hogy legalább ezzel hozunk egy kis különlegességet, boldogságot a csácsi templom látogatóinak és a kis Jézust váró gyermekeknek a furcsa 2020-as esztendő végén.

Nem kis munka várt a csapatra, ám kitartásukat végül siker koronázta – gyönyörű lett az elkészült betlehem. A munkafolyamatba is szívesen nyújtott bepillantást Éltes Annamária.

– Először a betlehemi szereplők készültek el: az állatok (teve, marha, szamár) adták fel leginkább a leckét, mivel azok készítésében még egyáltalán nem volt tapasztalatom, de ezek előkészítésében Annabell is segítségemre volt. Decemberben kezdtünk el közösen ötletelni és megtervezni Gellért atyával a díszletet és a környezetet, mindenki kivette a részét a csapatmunkából, Annabell készítette a tüzet, Gellért atya a famunkát, a gémeskutat, a tűzifát. Törekedtünk a méretarányosságra, és a környezetvédelem jegyében igyekeztünk minél több természetes és újrahasznosított anyagot felhasználni, melyek egy része a templom kertjéből származik.

Az alkotók nagyon örültek a pozitív visszajelzéseknek – az egyházközség hívein kívül Zalaegerszeg más részeiről is érkeztek látogatók, akik felkeresték a megújult betlehemet.

– Nagyon szerettük ezt a kis projektet, és az elmúlt esztendőkben több más betlehemet is meglátogattunk, hogy ötleteket, fejlesztési lehetőségeket merítsünk. Kislányom, Annabell mindig megállapította: „A mi szívünknek akkor is a csácsi betlehem marad a legszebb.”

2021-ben tovább bővült az alkotás: a bibliai település házai is megjelentek a barlangistálló mellett, s megjelentek a napkeleti bölcsek is ajándékaikkal a kis Jézus számára. A házak koprodukcióban készültek: villanyszerelési segítséget is kaptak, hiszen a házak LED-világítással rendelkeznek; de a pásztorok nyájainál világító tűz fénye is elektromos.

– Nagy örömet és boldogságot okozott számunkra ez a kreatív feladat, és hogy másokat is mennyire megérintett a mi kis betlehemünk. Ismét megerősítést kaptunk abban, hogy egy kis szorgalommal, szeretettel és hittel nincs lehetetlen. Ha Isten is megsegít minket, jövőre még nagyobb tapasztalattal és új tervekkel, ötletekkel fogunk neki a betlehemállításnak – említette egy éve Annamária. Ez pedig nem is maradt el, hiszen 2022-ben egy, a korábbinál jóval nagyobb méretű és magasabbra épített betlehem készült el Csácsbozsokon.

– Tavaly karácsony után ismét bejártuk a környékbeli betlehemeket, és számos ötlettel gazdagodtunk. Arra az elhatározásra jutottunk, hogy három változást szeretnénk: ne a föld szintjén legyen a betlehem, hanem magasabbra építsük, hogy a részletek is könnyebben láthatók legyenek; legyen jóval több állat, mint eddig; illetve jóval domborzatosabb alapot szerettünk volna az eddigi sík helyett. Idén, formabontó módon, az eddigi barlangot is elhagyta a betlehem, és új helyre költözött a templomon belül.

A nemez nagyon limitálta a lehetőségeket, így esett a döntés a műgyantára, magyarázta Annamária.

– Olaszországból rendeltük a figurákat; az állatparkot pedig jelentősen kibővítettük. Mókus, nyuszik, szamárcsikó, cicák, kutyák, kacsák, róka, farkas, valamint több szarvas is érkezett; de aki ellátogat hozzánk, összesen 38 állatot talál a betlehemben. Abban is változtattunk, hogy nem az utolsó pillanatban készítettük el; már december elején elkezdtük építeni Gellért atyával, így az advent során fokozatosan bővült az alap: ezzel is készültünk a Megváltó érkezésére. Így jóval részletesebb tervezésre és kivitelezésre nyílt módunk.

Újdonságként a csapat mozgó vízi elemet is beépített, így a vizualitás mellett most már hallható is a kis patak csobogása. De az apró részleteken is el lehet mélázni, például a száradó ruhákat vagy a pásztorjelenetet is érdemes szemrevételezni. Az pedig külön öröm, hogy immár körbejárható a betlehem, így pedig minden kis szegmenst testközelből meg lehet csodálni – a sok apró meglepetés kapcsán pedig érdemes is felkeresni.

Annamáriát a jövőbeni tervekről is kérdeztük, hiszen a kis csapatnak még mindig akadnak további ötletei.

– Két, jól elkülöníthető része van a betlehemnek: egy természetközeli rész az istállóval és egy városi rész. Mindkettőt szeretnénk jövőre majd bővíteni, térben és tartalomban is, erre vonatkozóan már el is kezdtük az ötletelést. Ezzel együtt a figurapark is bővülne majd, így még izgalmasabb betlehemmel várjuk majd a csácsbozsoki híveket és az idelátogatókat egyaránt. Sőt, már a húsvéti ünnepkör kapcsán is eszünkbe jutott néhány újítás – zárta beszélgetésünket Éltes Annamária.