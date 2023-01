Ebben az évben már öt kéménytűzhöz riasztották a zalai tűzoltókat, legutóbb éppen ma reggel Zalatárnokra. A legtöbb esetben az okozza a problémát, hogy a tulajdonosok nedves fával fűtenek, vagy nem megfelelő égésterméket használnak, emiatt a koromlerakódás sokkal gyorsabb. Ez azonban akár egy kiterjedt lakástűzhöz is vezethet, ezért érdemes komolyan venni! A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ismételten felhívja a lakosság figyelmét arra, hogy éljen az ingyenes kéményseprés lehetőségével, és tegyen a biztonság érdekében! Vármegyénkben évente mintegy harminc esetben riasztják a tűzoltókat kéménytűzhöz.

Szilárd tüzelésű fűtőberendezésben kizárólag papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék égethető el! Amennyiben háztartási hulladékot dobunk a tűzre, úgy a tüzelőberendezés idő előtti tönkremenetelét is előidézhetjük, a szén-monoxid mellett egyéb igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkezhetnek, továbbá növekedhet a kéményjáratban (füstcsőben, de akár a tüzelőberendezésben is) a lerakódás, ami kéménytüzet, valamint a rendszer idő előtti tönkremenetelét és a biztonságos működés feltételeinek romlását eredményezi!

Kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztóanyag stb. mentes), légszáraz keményfát használjunk tüzelésre. Légszáraz a fa, ha 20% alatti a nedvességtartalma, amit úgy érhetünk el, hogy a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tároljuk 1,5 – 2 évig. A nedves fa eltüzelésekor a kémény járatában a nagymértékű vízgőz kondenzációja, a kátránnyal, szurokkal együtt lecsapódva a falazaton átszivárog, a lakószobákban barna, sárga bűzös foltosodást okoz.

Kéménytűz leginkább a szilárd tüzelést használó háztartásokban jelentkezik. A fűtési szezonban - a szén-monoxid-mérgezések mellett - éppen az ilyen jellegű tüzek kialakulása jelenti a legnagyobb veszélyt a lakók számára. A kéményekben kialakuló tüzek alapvetően kétféle módon keletkeznek. A kémény belső felületén lerakódott korom izzik, vagy más esetben a kátrány gyullad meg. Mindkét esetben számolni lehet azzal, hogy az így kialakuló tűz az épületszerkezetekre átterjedve komoly károkat okozhat. Egy későn észlelt kéménytűz akár a teljes épület leégéséhez is vezethet, így egy élet munkája válhat a lángok martalékává akár pillanatok alatt!

Leginkább a régebbi építésű épületeknél fordul elő, hogy a kéménytestbe éghető épületszerkezetet, például gerendát vagy szarufát építettek be. Problémát okozhat továbbá a kéménytest repedése, a rosszul csatlakoztatott füstcső, de a tisztítónyílásból hiányzó, vagy a rosszul záródó kéményajtó is. A szakszerű felülvizsgálat a kéményseprő-ipari szakember feladata, de egyszerű szemrevételezéssel is észlelhetőek a fenti hibák vagy hiányosságok.

Fontos tudni, hogy aki új kéményt létesít, vagy a régit javíttatja, felújítja, átalakítja, az csak akkor vehető használatba, ha azt kéményseprő helyszíni műszaki vizsgálaton látta és engedélyezte. Ez minden égéstermék-elvezetőre, még egy vaskályha falon kivezetett csövére is érvényes. Ugyancsak érdemes kihangsúlyozni, hogy ezeket a munkálatokat csak szakemberekkel végeztessük! Amennyiben szükséges – és erősen ajánljuk is - minden ilyen beavatkozáskor egyeztessünk kéményseprővel, kérjük ki a véleményét, ha nem vagyunk biztosak a kéményekkel kapcsolatban.

Magánszemélyeknek az időpontfoglalás, a kémény ellenőrzése, és ha szükséges, a tisztítás is ingyenes, éppen ezért éljenek a lehetőséggel! Lakhelytől függ, hogy kéményseprőcég, vagy a katasztrófavédelem kéményseprői végzik az ingyenes kéményseprést. A https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon az ügyfélszolgálat ikonra kattintva irányítószám alapján ki lehet keresni, hogy a katasztrófavédelemnél, vagy valamelyik kéményseprőcégnél kell-e időpontot egyeztetni az ingyenes kéményellenőrzésre.

Időpontot ugyanezen a felületen lehet foglalni. Ha valaki jobban szereti a telefonos ügyintézést, a 1818-as telefonszámon foglalhat időpontot. A telefonos menüben a 9-es, majd 1-es nyomógombot kell megnyomni.

Azért, hogy a kéménytüzeket és a szén-monoxid-mérgezés veszélyét elkerüljük, célszerű tehát már most tenni otthonunk biztonságáért. Ha gázzal fűtünk, akkor a kéményt kétévente, ha szilárd tüzelővel, akkor pedig évente érdemes szakemberrel megnézetni. Éljünk az ingyenes kéményseprés lehetőségével, inkább többször, mint egyszer sem!

A társasházakban élőknek nem kell időpontot foglalniuk, oda automatikusan érkeznek a kéményseprők - írja a katasztrofavedelem.hu