Csendes Tamás, a cég közterület-gondozási vezetője elmondta: a munkák során száraz ág és fagyöngymentesítést, tisztító metszéseket és egészségügyi fakivágásokat végeznek a kollégáik. Ezen felül a száraz, elöregedett, veszélyessé vált fák eltávolítását is ebben az időszakban végzik.

– Az időjárás jórészt kedvezett a munkáknak, mely várhatóan még másfél hónapig tart szerte a városban, vagyis február végére végeznünk kellene – fogalmazott a szakember. – Magát a feladatokat a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. által felmért és összeállított lista alapján végezzük. A fakivágási engedélyeket a városüzemeltető intézi, szerzi be. De a munkák során gyakran a saját szakmai véleményünket is elmondjuk. Nagykanizsa teljes közigazgatási területe hozzánk tartozik, ám fakivágások várhatók a Sétakertben, a keleti városrész több pontján.

Szerinte meg kell nyugtatni a lakosságot, egészséges, menthető fát a főkertész semmiképpen nem enged kivágni. Viszont a fabetegségek fokait mérlegelve bizony olykor az eltávolítás mellett határoznak. A város egy épített környezet, nem egy ősbükkös, itt a fákról gondoskodniuk kell, melyek pótlásáról minden esetben gondoskodnak.