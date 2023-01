Tárgyalták a Zalaegerszegi Létesítmény-fenntartó Kft. elképzeléseit is, amiket a rezsiköltségek jelentékeny növekedése határoz meg. Mint a Bánhegyi Péter ügyvezető jegyezte tervben rögzítették, az energiaválság miatt a rezsiköltségek 8-10-szeresére emelkedhetnek, így várható, hogy 2023-ban a létesítmények nagy részében korlátozások lesznek, ez érinti a nyitvatartást és szolgáltatás tartalmát egyaránt. A tervezésnél valamennyi létesítmény üzemelésével számoltak a magasabb költségek ellenére is. Ha korlátozások lesznek, az jelentősen változtathat a gazdálkodás adatain. Ezen túlmenően számolni kell a minimálbér, a garantált bérminimum emelésével. Az energiaválság hatására országosan jelentős áremelkedések indulhatnak, ami jelentkezik a gazdasági társaságnál is. A számításokban 20 százalék költségnövekedést prognosztizáltak. Ezt az emelkedést a cég az áraiban csak minimálisan tudja érvényesíteni a létesítményei profiljából adódóan, így a bevételeknél 10 százalék emelkedéssel kalkuláltak. Ennek megvalósulási feltétele, hogy a válság hatása miatt az intézmények látogatottsága nem csökken.

A városi strand és uszoda madártávlatból. Forrás: ZH-Archív/ Pezzetta Umberto

A közgyűlés által elfogadott a határozat szerint a Zalaegerszegi Létesítmény-fenntartó Kft. 2023. évi előzetes üzleti terve közel 427 millió forint nettó árbevétellel és -3,3 millió forint adózott eredménnyel (tehát ekkora veszteséggel) számol.

Döntöttek az ügyvezetői prémiumról is. E címen az éves személyi alapbér 30 százalékának megfelelő prémium adható az energiaválság miatt kialakult helyzetben a cég fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése, munkahelyek megóvása, a helyzetre való tekintettel a megfelelő szolgáltatá­sok biztosítása esetén. Az éves személyi alapbér ötöde adható prémiumként a termálfürdő kinti medencéinek és gépészetének téliesítése, a karbantartási és fenntartási munkák szakszerű lebonyolítása esetén. További 25 százalék fizethető ki a Gébárti Tóstrand üzemeltetéséhez az előkészületi munkák lebonyolítása, a zavartalan működés biztosítása esetén. Negyedik premizálható cél a megemelkedett energiaárak miatt a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok bérleti díjainak átdolgozása, illetve a meglévő szerződések partnerekkel történő újratárgyalása. Ennek megvalósulásakor az ügyvezető részére az éves személyi alapbér negyede fizethető ki.