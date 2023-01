ZALAEGERSZEGI HÍREK

Jubileumot ünnepel a megyei kórház, várják a fényképeket

Az intézményi betegápolás 175. évét kezdte meg 2023-ban a Zala Megyei Szent Rafael Kórház – olvasható a Zalai Hírlapban. Kvízekkel, szűrővizsgálatokkal, aktivitásra ösztönző programokkal szólítják meg a lakosságot, hogy újra felvegyék azokat a szálakat, melyeket a járvány szétszakított. Új elemekkel, szöveges tartalommal bővítik a 170. évfordulóra létrehozott Múlt idő – a Zala Megyei Kórház régi képeken címmel létrehozott Facebook-oldalt. A 90-es évektől gazdag képanyaggal rendelkeznek a kórház mindennapjairól, ám a korábbi évtizedekből már kevesebb a dokumentum. Abban bíznak, hogy volt kollégáknál, gyűjtőknél rejtőznek régi fotók, melyeket a kórház rendelkezésére bocsátanak. Kérik, hogy akinek a birtokában vannak ilyen képek, jelentkezzen a [email protected] címen.

Gyerekektől volt hangos a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Gyerekek látogattak el a megyei rendőr-főkapitányságra. Ennek előzménye, hogy novemberben, az állatok világnapja alkalmából a főkapitányság bűnmegelőzési alosztálya rendhagyó akcióval hívta fel az ifjak figyelmét a felelős állattartás fontosságára – tudósít a Zalai Hírlap. A zalaegerszegi Vizslaparkban megrendezett játékban a gyerekeknek meg kellett találniuk a szerető gazdára váró plüssállatokat, amiket haza is vihettek. Azok a lurkók, akik pedig fényképet készítettek a sikeres állatmentésről, és beküldték a szervezőknek, múlt héten ellátogathattak a főkapitányságra a szüleikkel. Itt módjuk volt közelebbről is megismerkedni a rendőrség munkájával. Láthatták a technikai eszközöket, járműveket és találkozhattak a szolgálati kutyákkal is.

Buszjegyek a postahivatalban

Jelentősen bővült december végén a helyi és helyközi bérletet árusító posták köre, így országosan már közel 500 hivatalban érhető el ez a szolgáltatás az utazók számára. Zalaegerszegen az Ispotály köz 1. szám alatti 1. számú postahivatalban vásárolható helyközi bérlet, Zalaegerszegre helyi bérlet, valamint helyi menetjegy – írja a zaol.hu.

NAGYKANIZSAI HÍREK

Tízéves a kutyachip, ami még mindig kötelező

Magyarországon 2013 óta kötelező a 4 hónaposnál idősebb kutyák megjelölése kutyachippel. A nagykanizsai "Élettér" Állat- és Természetvédő Egyesület telepvezetője, Skanecz Tamás szerint azóta a gazdák lelkesedése alábbhagyott, sok négylábúba már nem kerül azonosító, pedig a szabályok nem változtak – olvasható a Zalai Hírlapban. Az állatvédő szervezetnél azt tapasztalják, hogy a menhelyre kerülő kóbor kutyák nagyjából 80 százalékában nincsen az egyedi azonosító számmal és vonalkóddal ellátott rizsszem nagyságú szerkezet. Pedig használata továbbra is kötelező, ennek ellenére, ahogy látják, bizonyos rétegek ennek nem tesznek eleget, noha segítségével könnyen azonosítható az állat és ezáltal a gazda kiléte.

Képző- és iparművészek kiállítása a HSMK-ban

A Kanizsai Képző- és Iparművészek Egyesületének január 13-án, pénteken 17 órakor Abszolút érték címmel nyílik kiállítása a HSMK Ősze galériájában. Ezúttal 23 különféle művészeti ágakban alkotó művész mutatja be repertoárját a közönség előtt, akiket Stamler Lajos a szervezet elnöke mellett Balogh László polgármester is köszönt.

Szlovénia nyert Nagykanizsán, a vb-főpróbán

A férfi kézilabda-világbajnokság előtt utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a magyar válogatott, méghozzá Nagykanizsán, ahol telt ház fogadta a magyar és a szlovén együttest – tájékoztat a Zalai Hírlap. A világbajnoki főpróbán nem sikerült hazai környezetben győzni: nyertek a szlovénok 32-29-re. A magyarok csütörtökön a Koreai Köztársaság együttese ellen kezdik meg szereplésüket az olimpiai kvalifikációs világbajnokság csoportkörében, Kristianstadban, majd szombaton Izland, január 16-án pedig Portugália válogatottjával találkoznak. A középdöntőbe az első három helyezett jut.

KESZTHELYI HÍREK

Kinyit az uszoda, s tovább működik a korcsolyapálya Keszthelyen

Mintegy 96 millió forint plusztámogatást kapott a város a megemelkedett energiaköltségek miatt. Az év első munkanapján Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter 138 városi és 17 kerületi önkormányzat támogatásáról döntött, ezek összességében 44 milliárd forint pluszforrást kapnak. Zalában – amint már a Zalai Hírlap megírta – Nagykanizsa 576, Zalaegerszeg pedig 366 millióhoz jutott. A Keszthelynek megítélt összeggel együtt a vármegyébe tehát több mint egymilliárd forint érkezik. A kormányzati forrás tudatában is Keszthelyen úgy döntöttek: ismét kinyit a tanuszoda, amelyet a versenyzők, az úszni tanuló fiatalok és a sportolni, mozogni vágyó civilek egyaránt használhatnak. Manninger Jenő polgármester azt is bejelentette, hogy a városban működő jégpálya nyitva tartását meghosszabbítják.

Januártól már devizában is lehet az iparűzési adót fizetni

Január 1-je óta a helyi iparűzési adót (hipa) euróban és amerikai dollárban is fizethetik a vállalkozások. Erre Keszthely önkormányzata hívja fel a figyelmet a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján – írja a zaol.hu. Mindezt egy tavaly szeptember 26-án született kormányrendelet teszi lehetővé, amelyet az érdeklődők a Magyar Közlöny 2022. évi 155. számában találnak. Az új szabály egyszerűsítést jelent azoknak a cégeknek, amelyeknek bevétele részben vagy teljes egészében devizában érkezik be. A kormányrendelet által biztosított új lehetőség megkönnyíti az önkormányzatok felé teljesítendő helyi iparűzési adó befizetését.



Már a Valentin-napra készülnek Hévízen

Idén is lesznek csókpadok Valentin-nap táján a fürdővárosban – olvasható a Zalai Hírlapban. A szervező Hévízi Vállalkozók Egyesülete már várja a helyszínek jelentkezését. Ez lesz a harmadik csókhétvége Hévízen, tavaly például csaknem 60 csókpad várta a szerelmeseket, és jutott ülőalkalmatosság a szingliknek is, abban a reményben: hátha ott rájuk talál a boldogság s a „nagy ő”. A „Hévíz a csókok városa” program idén folytatódik, amelyhez minden helyi vendéglátó, szállásadó és vállalkozó csatlakozhat. Minden egyes feldíszített ülőalkalmatosság egyben szelfipontként is működik, így a közreműködők rengeteg embert elérhetnek ez által, hiszen egy nyereményjáték keretében az elkészült képek nyilvános posztokban felkerülnek a közösségi oldalakra.