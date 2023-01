Miért fontos téma és miért emlegetjük olyan sokat a körforgásosságot? Miért éri meg a cégeknek a körforgásos szemlélet? Miért jó ilyen szakembereket alkalmazni? Milyen tudást lehet elsajátítani az új körforgásos szakjainkon és az mire jó? Megannyi kérdés, mely megválaszolásra vár. A kanizsai campuson rendezett eseményen az érdeklődők most megtudhatják az egyetemi központ miért viseli a körforgásos nevet, mit takar maga a fogalom és a szemlélet, milyen jó gyakorlatokat ismernek, illetve hogy az új szakjaik pontosan miről szólnak.

A fogalmak tisztázásban 17 órától segít dr. Kaszás Nikoletta főigazgató, aki a tájékoztató mellett a jó gyakorlatokról is beszél, valamint a fenntartható- és körforgásos turizmus alapszak szaktájékoztatóját is megtartja. Rajta kívül dr. Németh Kornél a szintén szeptembertől induló körforgásos gazdaság menedzsment mesterképzési szakról szól, míg Hegedűsné Dr. Baranyai Nóra a körforgásos gazdaság tervező-fejlesztő mérnök mesterképzési szakot mutatja be a jelenlévőknek. Az összejövetel végén természetesen minden kérdésre igyekeznek válaszolni a szakemberek.