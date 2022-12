Az ünnepélyes átadót moderáló Pozsegovits Borbála óvodavezető úgy fogalmazott, „a gyermek a legősibb érzés: a szeretet, a gondoskodás, az egymás iránt érzett felelősség forrása”.

Pozsegovits Borbála: Családba születtünk, ott nevelkedtünk, ott töltjük életünknek nagy, és bátran mondhatjuk: legboldogabb részét

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Vincze Tibor polgármester elmondta, e 15 éves, 2008-ban indult programmal az a céljuk, hogy a családokat s a felnövekvő nemzedéket támogassák, ezzel is segítve, hogy Zalaapáti megőrizze, vagy inkább gyarapítsa lélekszámát. A támogatásnak csupán annyi a feltétele, hogy a gyermek s legalább az egyik szülője a településen lakjon, az ifjú pedig később a helyi óvodába, majd az általános iskolába járjon.

Vincze Tibor: Jelmondatunk szerint a jelenben a jövőt építjük

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Születéskor 40, a bölcsődébe-óvodába lépéskor 30, az iskolai beíratáskor ismét 40, a ballagáskor pedig 20 ezer forintot kapnak a családok.

A demográfiai folyamatokat régóta vizsgálják a településen, s a beköltözők átlagos számát is figyelembe véve akkor nem csökken Zalaapáti lélekszáma – amely most 1700 körüli –, ha évente legalább tíz gyermek születik. Nos, ez az idén is teljesül, hiszen a most köszöntött nyolc ifjú polgár után, néhány héttel ezelőtt, megérkezett a kilencedik baba is, és vélhetően napokon belül ikerlányokkal gyarapodik a település; őket majd a következő esztendőben köszöntik, ha picit megerősödnek.

Vincze Benedek fagottjátékával köszöntötte a település legifjabb polgárait

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

– Ezzel a támogatással, de leginkább az ehhez társuló erkölcsi megbecsüléssel azt köszönjük meg a családoknak, hogy Zalaapátit választották lakóhelyükül – szögezte le Vincze Tibor. – Jelmondatunk szerint a jelenben a jövőt építjük, s ez a program is ezt szolgálja. Persze, tudjuk azt is: a gyermekeink által élünk tovább, így nyer duplán is értelmet településünk hitvallása.

Az okleveleket Vincze Tibor polgármester és Horváth Ferenc alpolgármester adta át

Fotós: Péter B. Árpád / Zalai Hírlap

Ezúttal Keresztes Andrást, Kovács Máté Dominiket, Czine Mihályt, Bakonyi Bálintot, Csizmadia Csongort, Litvinyuk-Kovalenko Nikolt, Jakab Patrícia Kiarát és – a család távollétében – Farkas Mátyás Csabát fogadták apáti ifjú polgárává.