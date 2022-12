A hagyományoknak megfelelően az ajándékot az idén is a Pózváért Alapítvány vásárolta, a szervezést az Összefogás Egyesület vállalta - tudtuk meg Tanainé Farkas Zsuzsannától, az egyesület elnökétől. Több mint 3 évtizeden át vidám mikulásünnepség keretében kapták meg a pózvai csemeték az ajándékot, 3 évvel ezelőtt a Covid-járványra tekintettel döntöttek úgy, házhoz megy a nagyszakállú. E módit annyira megszerették, hogy az idén már több mint 60 csomagot kellett készíteni a szervezőknek. Sőt, a segítőkből is túljelentkezés mutatkozott, ezúttal Cséve János rangidős Mikulás mellett az érettségi előtt álló Forgács Milán mint télapótanonc is magára öltötte a piros köpönyeget, s Tóth Mátyás, Tóth Máté, Fatér Kristóf, Horváth Barnabás és Bajzik Bianka személyében népes krampuszcsapat segítette a munkájukat. A kísérethez szokás szerint Tanainé Farkas Zsuzsanna és Némethné Kámi Anikó vezetésével a szervezők is csatlakoztak.

Tóth Benet, mint Mikulás-palánta is kapott ajándékot

Fotós: Fincza Zsuzsa

Németh Kornélia és Noémi már a közösségi házban találkoztak a készülődő Mikulás csapatával

Fotós: Fincza Zsuzsa