Szerda reggel az egyik zalaegerszegi MOL-kúton éppen karbantartást végeztek, de annyit megtudtunk, hogy az elmúlt napokban az átlagnál többen fordultak meg náluk.

A teskándi magánbenzinkúton kilenc óra után még nem tülekedtek, ám folyamatosan érkeztek az autósok. Bakon Ádám rendszeresen itt tankol, aki érdeklődésünkre elmondta, már este hallotta a hírt. Bízik abban, hogy így legalább lesz megfelelő mennyiségű üzemanyag az országban, s nem lesz megkülönböztetés a vásárlók között.

Bakon Ádám a teskándi benzinkúton. Úgy véli, hogy a rendelkezéssel nem lesz üzemanyaghiány.

Fotós: Pezzetta Umberto

Az ügyvezető, tulajdonos Molnár Tibor a televízióból értesült a bejelentésről, így éjszaka már az új árakat kalkulálták. A kúton az utóbbi napokban a benzinre 20 litert, a dízelre 40 liter vásárlási limitet kellett bevezetniük. Mint mondta, ezt addig tartják, amíg meg nem érkezik a rendelt mennyiség. Nehézséget jelent továbbá, hogy az utolsó negyedévre nem kaptak állami kompenzációt, holott betartottak minden jogszabályt, adatszolgáltatási kötelezettséget úgy, hogy mellette állták a vállalkozás költségeit, fizették a dolgozókat. Úgy vélik, még néhány hónapba beletelik, mire visszaáll minden a régi kerékvágásba.

Nagykanizsán szerda délelőtt semmi sem utalt arra, hogy néhány napja még közelharcot kellett vívni az autósoknak az üzemanyagért. A Mol és az ÖMV Garay utcai töltőállomásán nem alakultak ki hosszú sorok, kifejezetten gyenge volt a forgalom. Lehet, az autósok többsége úgy gondolta: minek már sietni. A Mol kanizsai töltőállomásán a 95- ös benzinért 641, míg egy liter gázolajért 699 forintot kellett fizetni. Az ÖMV töltőállomásán valamivel drágábban lehetett üzemanyaghoz jutni, a 95- ös benzinért 643, a gázolajért 700 forintot kértek.

A 7-es főúton, a Galambok melletti, nagy forgalmú Normbenz-kúton tegnap fél tíz tájban az utóbbi napokban szokatlan kép fogadta az arra járót: senki sem állt az üzemanyagtöltő oszlopoknál. Mint kiderült – s erre feliratok is figyelmeztették a tankolni vágyókat –, a 95-ös benzin és a gázolaj is elfogyott. Aki mégis bement a shopba, megtudhatta: egy állásnál 100-as oktánszámú üzemanyag vásárolható, literenként 671 forintért, de abból is csak 20–23 liter között, mert a mennyiségi korlátozás egyelőre érvényben maradt, hogy – legalább ebből – jusson másnak is. Kipróbáltuk: 21,84 század liternél állt meg a kútoszlop számlálója, amiért 14 ezer 655 forintot kellett fizetni. A kasszánál picit beszélgetve kiderült: a jobb, a motort is tisztító 100-as – a benzinárstop kivezetése után – mindössze 20 forinttal drágább, mint a 95-ös, így a pillanatnyi kényszeren túl hosszabb távon is racionális választás lehet. Odabent egyébként a korábbiakhoz hasonló élet zajlott: ki gázpalackért, ki hot dogért vagy éppen kávéért s péksüteményért állt sorba a benzinkúton, ahová tegnapra – legalábbis a reggeli információk szerint – nem is vártak üzemanyagot.

Lentiben és Rédicsen a MOL üzemanyagtöltő állomásain jelenleg is van üzemanyag, de eddig sem igazán fordult elő hiány. Az árstop felfüggesztése után a magasabb árak miatt nem tapasztaltak hőbörgést, elégedetlenséget a vásárlók részéről. A kúton tankolók úgy tűnik, számítottak erre. Lentiben a forgalom kicsivel esett csak vissza, Rédicsen viszont megszaporodtak a kamionok. A szlovén határ előtti utolsó kúton tranzakciókként 100 litert vételezhetnek. Az árstop kivezetése után kijelenthető, hogy megszűnt a pánikvásárlás, várhatóan heteken belül normalizálódik a helyzet, ennyi idő kell, mire újratöltik a kutakat, utána nem lesz üzemanyaghiány.

Érdekesség, hogy jelenleg Szlovéniában a 95-ös benzin ára 1,366 euró, a gázolajat pedig 1,556 euróért adják. Az euró árfolyamától függően lehet, hogy megéri majd a határtérségből átjárni a szlovén kutakra tankolni.

Érdeklődtünk Lentiben az ÖMW-kúton is, hogy milyen változást tapasztalnak az üzemanyagár-stop tegnap éjszakai felfüggesztése után. Információink szerint a lenti kúton a következő két napban biztosan ki tudják szolgálni az autósokat az 50 literes korlátozással, ám utána nem tudják, mi lesz, mert nem tudni, hogy mikor érkezik üzemanyag.

Az árstop kivezetése hosszú távon biztosan rendezi az ellátási gondokat, viszont ettől még nem lesz egyből üzemanyag a tartályokban. Hetekbe, akár hónapokba is telhet itt, amire visszaépítik azokat az ellátási útvonalakat, szállítási kapcsolatokat, melyek kiestek a rendszerből az árstop fenntartása alatt. Emiatt a következő hetekben még előfordulhat üzemanyaghiány.

Információink szerint Zalalövőn továbbra sem zavartalan az üzemanyag-ellátás, a város egyetlen töltőállomásán szerdán is érvényben volt a 10 literes mennyiségi korlátozás, amit még korábban, éppen a folyamatos kiszolgálás biztosítása érdekében vezettek be.