A programot 2004 óta szervezik meg, minden alkalommal gyalogtúra indul Zsitkócról, a faluotthontól a riganyóci kilátóhoz, majd onnan a magyar oldalon érkeznek a résztvevők a Hetés Barátság Parkba, ahol pezsgős koccintással búcsúztatják az óévet és köszöntik az újat. Idén is közel 200-an érdeklődtek a program iránt, mely az évek során a határ menti együttműködés egyik szimbóluma lett.

A túra a Zsitkóc és Bödeháza közti parkban ért véget, ahol a szervező szlovén és magyar települések vezetői, képviselői mondtak rövid köszöntőt, és a koccintás mellett baráti társalgásra is invitálták a kirándulókat és az oda megérkező vendégeket. A programon a túrázók mellett a határtérség és távolabbi települések polgármesterei, egyesületi vezetői is részt vettek, valamint Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek résztvevők a programra.