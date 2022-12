Az osztályvezető emlékeztetett: az új kormány megalakulásával a fogyasztóvédelmi terület szakmai irányítása az innovációs tárcától az Igazságügyi Minisztériumhoz került át, majd kiemelte: a szakterület jelentőségére tekintettel novemberben a Zala Megyei Államigazgatási Kollégium is a téma jegyében tartotta meg idei ülését. A programon dr. Kupecki Nóra, a minisztérium alkotmányjogi jogalkotásért és fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkára a fogyasztóvédelmi politika új irányvonalairól tájékoztatta a jelenlévőket, célként határozva meg a fogyasztói tudatosság növelését, kiemelve továbbá azt a négy fő területet (digitális fogyasztóvédelem, gyermekvédelem, a fogyasztóvédelem elérhetővé tétele és az egységes joggyakorlat kialakításának támogatása), melyeket a jövőben még hangsúlyosabban kívánnak majd képviselni.

– A Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya a vásárlók vagyoni érdekeinek védelme érdekében megkezdte hagyományos karácsonyi ellenőrzéssorozatát – tájékoztatott dr. Molnár Sándor, hangsúlyozva: munkatársaik a valós és a virtuális térben (azaz az üzletekben, piacokon és az interneten) egyaránt jelen vannak, lefedve a kereskedelem teljes vertikumát. – A hagyományos vásárlásoknál az árfeltüntetési, áralkalmazási szabálytalanságok felderítse az elsődleges cél, hogy a vevő valóban azt az árat fizesse, amit az akciós újságban vagy a polccímkén feltüntettek. Ennek érdekében a felügyelők próbavásárlásokat végeznek, melyek során eddig úgy tapasztaltuk, e téren a tavalyinál valamivel több a jogsértés.

Éppen ezért, bár az ünnep előtt általában nagy a kapkodás és a forgalom az üzletekben, szánjunk időt arra, hogy fizetés után leellenőrizzük, valóban a feltüntetett árat fizettük-e, ha nem, azonnal jelezzük az üzletben, tanácsolja a szakember. Probléma, panasz esetén írjunk be a vásárlók könyvébe, amire a kereskedő 30 napon belül köteles reagálni.

– A mintavételt követően elindult egyebek mellett a szaloncukrok és virslik piacfelügyeleti vizsgálata, továbbá ellenőrizzük a tartós fogyasztási cikkek esetében a jótállási, szavatossági szabályok betartását is – folytatta dr. Molnár Sándor, megjegyezve: ha a termék ára 10 és 100 ezer forint között van, akkor egy év, 100 és 250 ezer forint között kettő, afölött pedig három év a kötelező jótállás időtartama. Ezt jellemzően betartják az ellenőrzött kereskedők.

Internetes vásárlás esetén különösen legyünk óvatosak, figyelmeztet az osztályvezető, hozzátéve: ezzel kapcsolatban számos fogyasztói panasz érkezik hozzájuk.

– A vásárlást megelőzősen tájékozódjunk a honlapon a vállalkozás nevéről, székhelyéről, az általános szerződési feltételekről, a szállítási határidőről, a panaszkezelési módról, az elállási jog gyakorlásának feltételiről, a szavatossági jogokról, s keressünk vásárlói véleményeket, értékeléseket a webáruház üzemeltetőjéről. A megrendelés elküldése előtt pedig mentsük el a vásárlási feltételeket és a termékleírást – sorolja az osztályvezető, aki azt tanácsolja: nagyobb értékű termék rendelése esetén kérjük meg a futárt, hogy várja meg, amíg kibontjuk a csomagot, ha ez nem lehetséges, akkor rögzítsük telefonnal a kicsomagolás folyamatát, amivel bizonyíthatjuk az esetleges sérülést. – Tanácsos magyarországi székhellyel rendelkező csomagküldőt választani, mert akkor vitás helyzetben a magyar hatóságok az illetékesek. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni, hogy minderre a „.hu” végződéssel rendelkező domain nevek nem jelentenek garanciát.

A webáruházak általában többféle fizetési módot biztosítanak a vásárlóknak, a legbiztonságosabb az utánvét, az előreutalás kockázatos lehet. Online vásárlásoknál továbbá webszámla is igényelhető a számlavezető banktól, ami azért biztonságos, mert a webáruház így nem fér hozzá a főszámlához, a webszámlát pedig elég akkora összeggel feltölteni, ami elegendő az adott vásárláshoz. Bankkártyával történő előrefizetés esetén visszaterhelésre (chargerback) is lehetőség van, amennyiben a kifizetett termék nem érkezik meg, mutat rá az osztályvezető.

A vevőnek az átvételtől számítva 14 napja van arra, hogy indoklás nélkül elálljon a vásárlástól, azaz akkor is visszaküldhetjük a terméket, ha hibátlan, de nem tetszik. A webáruház ebben az esetben a teljes összeget köteles visszautalni, beleértve a szállítás költségét is, melyre 14 napja van. A visszaküldés árát azonban már a fogyasztónak kell állnia.

– Csodák nincsenek, ne dőljünk be a feltűnően nagy árengedményeknek, s mindig ellenőrizzük, hogy a felkínált kuponok, utalványok valóban érdemi kedvezményt biztosítanak-e. Fontoljuk meg azt is, hogy a valamivel kedvezőbb árért lemondunk-e az utólagos terméktámogatásról (például szerviz, alkatrész-utánpótlás), mert az igényérvényesítés külföldi kereskedőkkel szemben hosszadalmasabb és nehézkesebb lehet a fizikai távolság és a nyelvi nehézségek miatt, ráadásul költségesebb is, az elállás pedig szinte lehetetlen – mondja dr. Molnár Sándor, aki azt kéri a fogyasztóktól, hogy vásárlásaik során mindig legyenek körültekintőek és tudatosak.

Írásunk megjelenését támogatta a Zala Megyei Kormányhivatal.