Az adatrögzítés és -beküldés egyszerűsítése érdekében továbbfejlesztették a Turdus nevű mobiltelefonos appot is. Ezt eddig csak szakmai adatgyűjtésre használták, de az új modulok bevezetésével mindenki számára elérhetővé válik. Az alkalmazás lényegesen megkönnyíti a megfigyelést, mivel azonnal rögzíti a bevitt adatokat, az eltelt idő mérésével segít tartani a 30 perces időtartamot, de segítséget nyújt a fajok meghatározásában is.

Aki nem szeretne okostelefont használni az adatok feltöltéséhez, annak egy adatlapot is kínálnak, ezek az MME oldalán találhatók.

Részletes útmutató a madármegfigyeléshez

A Nagy Téli Madárles december 28-án kezdődik és február 28-ig tart. Számunkra akkor legértékesebb az adatod, ha minél több héten, hetente egyszer, mindig ugyanazon a napon tudod elvégezni a számlálást, de az adatokat akkor is felhasználjuk, ha csak egy alkalommal tudsz részt venni a megfigyelésben.

Ismétlődő megfigyelés esetén válassz ki egy napot a héten. Olyan napokat jelölj ki megfigyelésre, amelyeken biztosan el tudod azt végezni. Fontos, hogy két megfigyelés között elteljen közel egy hét. Ha például az egyik héten vasárnap számlálsz, akkor a következő alkalom ne a hét elején (hétfő-szerda), hanem a második felében legyen (péntek-vasárnap).

Fontos az is, hogy az időjárás is megfelelő legyen, ne legyen erős szél és zavaró intenzitású esőzés vagy havazás. Nem baj, ha emiatt kimarad egy számlálás, vagy pár nappal későbbre csúszik.

Ha lehetséges, napokkal előre ütemezd be a számlálást. Azt javasoljuk, hogy hetente legfeljebb egy napot válassz! - írják a honlapon.