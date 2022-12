Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg beszédében, amikor a Zalaegerszegért díjban részesülteket köszöntötte pénteken délután a város Széchenyi téri dísztermében tartott ünnepségen. A rendezvény a zalai megyeszékhely első, 1247-es okleveles említése 775., valamint az 1732-es hivatalos megyeszékhellyé válás 290 éves jubileumának záróeseményét jelentette.

Az elmúlt évek lenyűgöző fejlődése ipari központtá tette Zalaegerszeget, nemcsak térségi, dunántúli, hanem közép-európai szinten is. Ezt a helyzetértékelést dr. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tette a beszédében.

Navracsics Tibor mondott ünnepi beszédet

Fotós: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Szavait követően követően adták át az 1993-ban alapított, és évente odaítélt Zalaegerszegért díjakat, ez évben tizet.

Elsőként Babják Zoltánnak, aki 2013 óta zalai megyeszékhely kárpátaljai testvérvárosa, Beregszász polgármestere. A hivatalos kapcsolat Beregszász és Zalaegerszeg között 2007-ben jött létre. A két város közötti kapcsolatok elmélyítésében Babják Zoltán polgármesterként jelentős szerepet vállalt. A díjazott akadályoztatása miatt nem tudott jelen lenni az ünnepségen.

Ezt követően Béres Katalin vette át a díjat. Főmuzeológus, történelem szakos előadó, könyvtáros, új- és legújabbkori történész, aki 1983 óta a Göcseji Múzeumban dolgozik. A kollektíva szíve és motorja, megbízható és kiemelkedő színvonalú munkáját 2004-ben a Wellmann Imre-emlékéremmel ismerték el, az évben a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet is megkapta.

Zalaegerszegért díjat kapott dr. Buktáné dr. Hetesi Magdolna, a Zala Megyei Egészségbiztosítási Pénztár nyugalmazott vezetője. Szakmai munkáját több alkalommal állami kitüntetésekkel is elismerték, így birtokosa a Szent Kristóf éremnek és a Szent Kristóf plakettnek is, jelenleg is aktívan részt vesz a zalaegerszegi közéletben.