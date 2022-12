Ezek sorában a Városgazdálkodási Kft. 2023-ra közel 1,3 milliárd forint nettó árbevétellel és csaknem -19,8 millió forint adózott eredménnyel (ekkora veszteséggel) számolt, ezt fogadta el a közgyűlés.

Az előterjesztésben benyújtott anyag szerint a cég árbevételét 2022-ben már nem befolyásolta a pandémiás helyzet, valamennyi területen visszatért a szokásos üzletmenet. A kegyeleti és temetőfenntartási tevékenység a 2021-es szinten alakult, a parkolási üzletág forgalma meghaladta a pandémiát megelőző időszak, tehát 2019 árbevételét. A Kertcentrum forgalma a járványhelyzet megszűnését követően továbbra is emelkedik.

Az energiaválság és az infláció emelkedése azonban a költségek ugrásszerű növekedéséhez vezetett. A társaságot elsőként az üzemanyag árának emelkedése sújtotta. A következő jelentős problémát az emelkedő infláció reálbért csökkentő hatása jelentette. A munkaerő-állomány megtartása érdekében a társaságnak 2022 júliusától átlagosan 20 százalékos béremelést kellett végrehajtania. A növekedés minden költségelemet érintett, a jövő évi tervben a társaság az idei tendenciákkal számolt. A terv csak akkor lesz tartható, ha a makrogazdasági helyzet nem romlik tovább, szögezték le.

A közüzemi díjakat a társaság a jelenleg ismert paraméterekkel számolta. A villamosenergia-szerződés jövő decemberben jár le, az ár esetleges változásáról nincs információ. A földgáz ára 2022 októberétől emelkedett közel nyolcszorosára. Az üzemanyagot központosított közbeszerzésben a MOL-tól vásárolja, és ez nem véd az árak emelkedése ellen.

A tervezhetőséget minden évben az is nehezíti, hogy az árbevétel és ezáltal a ráfordítások alakulását olyan külső környezeti tényezők is befolyásolják, amelyekre a társaságnak ráhatása nincs. Ilyen például az időjárás, ami alapvetően meghatározza többek között a síkosságmentesítési feladatok mértékét és a Kertcentrum forgalmát, szerepel az anyagban.

A közgyűlés döntött az ügyvezetői prémiumról is, ez elérheti az éves személyi alapbért, amennyiben az erre kitűzött négy feladat teljesül. Ezek egyike, hogy a gazdasági társaság a tervezett önkormányzati beruházással nem érintett épületegységeinek – szociális blokk, műhely – energetikai korszerűsítését saját pénzeszköz bevonásával valósítsa meg, ez 30 százalékos bértöbbletet ér. Növelje a saját termelésű készletet legalább 500 darab fás cserje telepítésével, ezért 20 százalék prémium jár az ügyvezetőnek. Az új parkolóautomaták működését statisztikák készítésével is értékeljék, a megfelelő használatuk érdekében az információkat többféle módon is biztosítsák. Ez a feladat is 20 százalékos többlettel értékelt. További 30 százalék éves személyi alapbér adható prémiumként az ügyvezetőnek, amennyiben a peremkerületi ravatalozók szolgáltatási színvonalának emelése, esztétikus megjelenése érdekében – felmérést követően – a cég a szükséges intézkedéseket saját finanszírozásban megteszi.