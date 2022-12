A borszentelés hagyománya ma is él, ezen a napon a szőlősgazdák egy üveg bort visznek a templomba, a főoltár jobb oldalán álló asztalkára teszik, majd a megszentelt borból a pincében minden hordóba öntenek egy keveset, hogy ne romoljon meg a hegy leve.

Pákán a szentmise után gyűltek össze a ceremóniára az ottani hegyhátakon gazdálkodók, ahol közös imádság után Németh Csaba plébános áldotta meg az idei év üvegekbe zárt termését és idézte fel a János-napi borszentelés hagyományát, legendáját.

– Mint a zsoltárokban olvasható, a bor vidámítja az ember szívét, Szent János ünnepén ezért a vidámító italért adnak hálát – mondta a plébános. – A borszentelés hagyománya a középkorig nyúlik vissza, amikor még háromnapos volt karácsony nagy ünnepe, és a harmadik napon, Szent János evangélista ünnepén áldást kértek a borra. Annak idején egy pogány pap ugyanis úgy tette próbára Szent Jánost, hogy azt mondta neki, igya ki a mérgezett borral teli kelyhet, és ha túléli, akkor ő elhiszi, hogy Krisztus az Úr. Szent János megitta az italt és nem lett semmi baja, ezek után alakult ki ez a hagyomány.

Idén is volt miért hálát adni, hiszen jó borok kerültek a palackokba. A munka eredményét aztán meg is kóstolták a jelenlévők, hiszen a borok megáldása után kis vendéglátásra, beszélgetésre is sor került.