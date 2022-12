Érdeklődésünkre Háriné Molnár Ágnes úgy fogalmazott, minden évben nagy izgalommal és várakozással készülnek erre a gálaműsorra. Az idei azért is különleges, mert új helyszínen, új körülmények között lépnek színpadra, hogy mind a 170 növendékük – négyévestől a felnőttekig – megmutathassa tudását, mégpedig 31 produkcióban. A gálaesten hirdették ki a Mutasd meg, hogy nem csak táncolni, hanem rajzolni is tudsz című rajzpályázatuk eredményét is. A megméretést első alkalommal írták ki négy korosztályban. A beérkezett 27 pályamű zsűrizését a thaiföldi Achara Phanurat professzor, a Surinda Rajabhat Egyetem igazgatója vállalta el. Kapcsolata az egerszegiekkel annak köszönhető, hogy az Albatrosz nyolc táncosa ez évben másodszor vett részt egyedüli magyar csapatként a Thaiföldi Nemzetközi Népművészeti és Kulturális Fesztiválon.