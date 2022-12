A december elején meghirdetett, online, valamint külső helyszíneken is megvalósítható program egyedülálló kezdeményezés. Eddig nem volt olyan országos, teljes hetet felölelő program, melyben nagy hangsúlyt fektettek az állatokkal való helyes bánásmódra és a fenntartható állatvédelemre.

- Nevelőtestületünk elkötelezett abban, hogy a hozzánk járó gyermekekben megalapozzuk már egészen kiskoruktól kezdve a természet és az állatok iránti szeretetet és tiszteletet - mondta Göndör Réka a kiskanizsai Pipitér Tagóvoda vezetője. - Tavasszal Állatbarát címet nyertünk, ennek igyekszünk azóta is megfelelni. Izgalmas és érdekes programjainkon keresztül valósítjuk meg a felelős állattartásra való nevelést, hiszen a ma generációja a jövő állattartója. Célunk az állatvédő szemlélet alakítása, etikus állattartásra, állatvédelemre ösztönözni óvodásainkat. Ezért most saját állatgondozási naplót fejlesztettünk, és elindítottuk mind az öt csoportunkban a „Fogadj be egy plüsst!” programunkat. A gyermekek 2-2 napra hazavihették a csoport kis kedvencét, és gondozásáról szüleik segítségével írásos, képes dokumentációt készítettek.

Csatlakoztak a „TeAdományozz” akcióhoz, melynek célja, hogy az állatvédelmi témahét keretében a regisztrált oktatási intézményekkel közösen összegyűjtsenek minimum 5000 kilogramm tápot. Az óvoda a sormási, Együtt egy életért, ártatlan állatokért Egyesület támogatja.