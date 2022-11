Szülésznők versenye 1 órája

Zalaegerszegi hallgatóval nyert különdíjat a Széchenyi-egyetem

Első alkalommal, hagyományteremtő céllal rendezték meg nemrégiben a Szülésznő Hallgatók I. Szakmai Versenyét Nyíregyházán, amelyen a győri Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának hallgatói is részt vettek. A fiatalok nemcsak rengeteg tapasztalattal, de a legjobb csapatmunkáért járó különdíjjal is gazdagodtak. A csapat tagja volt a zalaegerszegi Vizi Sarolta is.

ZH ZH

Hugonnai Vilma, az első magyar orvosnő születésének 175. és halálának 100. évfordulója tiszteletére rendezte meg a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara és a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége a magyarországi szülésznőhallgatók szakmai versenyét. Az esemény az UNESCO-val közösen ünnepelt „Hugonnai 100” eseménysorozat részeként jött létre, amelynek koordinátora a Magyar Női Unió Egyesület. „Az alapvető szakmai felkészültség mellett célzott felkészülésre is szükség volt, hiszen a verseny a bábaság történetét járta körül. Kvízkérdések, szakmai elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt vártak ránk. Nagybetűs csapatként tudtunk együttműködni, amit a legjobb csapatmunka különdíjával ismert el a zsűri” – fogalmazott a zalaegerszegi Vizi Sarolta, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának ápolás és betegellátás szakos hallgatója. Mint mondta, fontos tapasztalatokkal gazdagodtak a program során, hiszen a Széchenyi-egyetemen megszerzett tudásukat kellett versenyhelyzetben alkalmazniuk, a feladatok megoldásához azonnali reakcióra volt szükség, ami szakmájukban is elengedhetetlen készség. Hozzátette, nagy élmény volt a többi hazai szülésznő-képzésben résztvevő hallgatóval találkozni, megvitatni hivatásuk aktuális kérdéseit, amely a jövőbeli szakmai kapcsolataik kiépítését is szolgálta. A versenyt jövőre a Semmelweis Egyetem rendezi, amelyen ismét megmérettetné magát a Széchenyi István Egyetem csapata.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!