Ezen témakörök taglalására indított tíz megyét érintő konzultációsorozatot az Egyensúly Intézet, valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A program zalai rendezvényét csütörtökön tartották a megyeszékhelyen.

A helyzet elemzését, a várható trendek bemutatását ifj. Becsey Zsolt, az Egyensúly Intézet vezető közgazdásza vállalta magára.

Békeidőben is fontos az előrelátás, hát még a mostani turbulens gazdasági környezetben, fogalmazott a szakember. Ilyen körülmények között kiemelt fontosságú a vállalkozások fejlesztése. Fel kell tenni a kérdést, hogy honnan lesz előteremtve erre pénz, és miként költjük el. Az uniós támogatások visszafogása miatt jelenleg a visszatérítendő támogatások érhetők el, illetve olyan lehetőségekkel lehet élni, mint a Széchenyi-kártya nyújtotta hitelek, mondott példát. Az a nagy kérdés, hogy a jövőben elérhetők lesznek-e vissza nem térítendő támogatások, mondta.



A házigazdák nevében, a VOSZ megyei elnöke, Balogh Ádám érdeklődésünkre arról beszélt, hogy a konzultációban a makrogazdasági összefüggések taglalása mellett szeretnének az egész megyére kiterjedő helyzetértékelést adni, kitérve a fejlődés lehetőségeire is, és hogy ebben milyen támogatásokra lehet számítani a jövőben. Mint mondta, az alapanyagokat, az energiát érintő árrobbanások mindenkit hatékonyabb működésre kényszerítenek, és mindezt tetézik a finanszírozás nehézségei a megemelkedett kamatok miatt, tette hozzá.

A konzultáció megnyitásakor a megyei kormányhivatal képviseletében dr. Sifter Rózsa főispán mondott köszöntőt. Ebben kitért arra is, hogy kormányhivatal közreműködik beruházások hatósági engedélyezési eljárásaiban, az agrártámogatások odaítélésben, és ily módon a munkahelyteremtésben is. Zala megyét számos kiemelt beruházás érinti, az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárások intézése az elmúlt időszakban zökkenőmentes volt, emelte ki. Szólt arról is, hogy a kormányhivatal 37 épületét újították fel az elmúlt években ötmilliárd forintot meghaladó értékben. Kitért arra is, hogy a válság ellenére a munkaerőpiaci helyzet megyénkben kifejezetten jónak mondható.