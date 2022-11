A Thermal Hotel Balance szállodában tartott szakmai programon dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszélt a komplexum kialakításáról.

- Lenti történetében meghatározó szerepet játszott a honvédség, onnan ismerjük a szlogent, hogy egy hét Lenti helyrebillenti. A szlogen 30 év után is megmaradt, csak a gyógyászatban használjuk - mondta. - Ahhoz, hogy ide eljussunk, szükség volt arra, hogy gyógyhelynek nyilvánítsák a települést, a gyógyfürdő mellett megépüljön egy négycsillagos szálloda, majd erre építve megvalósulhatott a gyógyászati központ. Ma elmondhatjuk, hogy minden rendelkezésre áll az egészségmegőrzés, a prevenció, rehabilitáció területén, hogy az ország bármely részéről érkező betegeket ellássuk. Egyedülálló készülékekkel rendelkezünk, ilyen az oxigénterápia, az antigravitációs futópad és a kriószauna. Az országban önmagukban vannak ilyen eszközök máshol is, ám együtt, ilyen logikai sorrendben összerakva csak Lentiben.

Kárpáti Zoltán, a Lenti Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője az eddigi tapasztalatokról szólva elmondta, hogy folyamatosan nő az érdeklődés az egészségcentrumban elérhető kezelések iránt, naponta 3-4 vendég merül az oxigénkamrában, de népszerűek a masszázsok, kádfürdők is.

Kerékgyártó Attila kamrakezelő technikus adott tájékoztatást a szakmai programon résztvevőknek az oxigénterápiás kezelések helyszínén, a keszonkamrában

Fotós: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A hiperbár oxigénterápiáról dr. Szolnoki Nikolett hiperbárszakértő tartott előadást, mely során több eseten keresztül mutatta be a terápia eredményeit, valamint arról is beszélt, mi tapasztalható a nyomásnövekedéssel járó kezelés alatt, mikor a résztvevők 100 százalékos tisztaságú oxigént lélegeznek be maszkon keresztül. A megnövekedett oxigénszint serkenti a kapillárisok újraképződését, a sérült szövetek és szervek regenerációját, segít a fertőzések megelőzésében, leküzdésében, csökkenti a gyulladást és jelentősen felgyorsítja a gyógyulási folyamatokat.

- Gondolkozzunk úgy erről a kezelésről, hogy az oxigén gyógyszer - magyarázta. - Sok alapvető sejtfunkcióban, szöveti regenerációban, gyógyulási folyamatban kell, hogy legyen oxigén, hogy beindítsa ezeket a folyamatokat. Az oxigén mint gyógyszer "beadásának" módja a hiperbárterápiás keszonkamra.

Hozzátette: vannak sikeres esetek már most, egy hónappal a nyitás után.

Dr. med. habil Gasztonyi Beáta PhD, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója is részt vett a programon, mint mondta: nagy érdeklődéssel érkezett, hiszen ma már sok adat van arról, hogy az ortopédiai, traumatológiai betegek, a sportsérülések kezelésében a hiperbárterápiának van létjogosultsága.

Dr. Seresné dr. Pirkhoffer Katalin lenti háziorvos, belgyógyász pedig azt emelte ki, hogy ígéretes kezelés az oxigénterápia jó pár betegségcsoport esetében, s bár a szolgáltatás térítés ellenében vehető igénybe, ennek ellenére nagy előrelépés az egészségügy területén.