Horváth László polgármester köszöntője után Kovácsné Kocsi Zsuzsanna szakmai vezető mondta el, hogy a program elsődleges célja a városmag és a településrészek közösségfejlesztési folyamatainak megújítása, új programok elindítása volt. A lebonyolítás időszakát meghatározta a világjárvány, mikor a közösségi csoportosulások tiltva voltak, így sok program az online térbe kényszerült. Eközben viszont a kulturális szórakozás iránti igény nem csökkent a városban. A programok minden korosztály számára nyitottak voltak, de szerveztek külön a fiataloknak, iskolásoknak, időseknek szóló eseményeket, valamint megszólították a családokat is. A másik cél a programmal, hogy a pályázat keretében életre hívott események önjáróvá váljanak és a közösségnek legyen igénye támogatás és szakemberek bevonása nélkül is megtartani ezeket. Erre jó példa az idén először megrendezett újszülöttek tavaszi ünnepe, ahol a 2021-ben született gyerekeket köszöntötték, és már jelezték az érintett szülők, hogy jövőre is szeretnék, ha sor kerülne az eseményre.

A teljes programot júniusban zárják, ez idáig az említett újszülöttköszöntés mellett tartottak például közlekedés biztonsági rendezvényeket, anyák- és gyereknapi összejövetelt, közösségi helyismereti kiállításokat, zenés és ismeretterjesztő előadásokat, illetve terveznek még idén Márton-napi mulatságot, adventi, majd tavasszal nőnapi ünnepséget, tavaszköszöntőt és hagyományőrző húsvétot, valamint egy közösségi kalendáriumot is készítenek.