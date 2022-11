Fontos, hogy a következő majdnem egy hónapban mi is készüljünk Jézus Krisztus születésére s befogadására, hangsúlyozta Péntekné Vizkelety Márta, majd úgy folytatta: karácsony Isten szeretetének az ünnepe, aki nekünk ajándékozta fiát, aki Máriától, a szűztől született, emberi formát vett fel, s mindenben hasonló lett hozzánk, kivéve a bűnt.

– Azért adta nekünk Isten az ő fiát, hogy végül feláldozza a Golgotán, s ezzel megváltónkká, üdvözítőnkké tegye őt – fogalmazott a lelkipásztor. – Advent felkészít bennünket, hogy karácsonykor a szívükbe fogadjuk Jézust, és felismerjük benne Isten ajándékát.

Péntekné Vizkelety Márta kiemelte: fontos, hogy felkészítsük magunkat a hitben, s ezt csak úgy lehet, ha elindulunk a templomba, ki-ki a „sajátjába”.

A református lelkész arról is beszélt, lényeges, hogy ezen a karácsonyon valóban megérkezzünk Jézus Krisztushoz, mert „ez ebben a nehéz időszakban mindennél fontosabb az ember számára”, hiszen egyértelműen láthatjuk már a végidők jeleit, szögezte le.

– Bizonytalanságban, aggodalomban, félelemben élünk, de az Úr Jézus Krisztushoz most is itt van közöttünk s lelki kincsekkel tölti be az életünket – mondta Péntekné Vizkelety Márta. – Általa megkapjuk a szeretetet, az örömöt, a békességet, a jóságot, a türelmet s a szelídséget, hiszen ő azért jött, hogy ezeket átadja nekünk.