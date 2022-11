Minderről Horváth Gyula polgármester tájékoztatta lapunkat, aki elmondta: a Nyugdíjas Baráti Kör közösségkovácsoló szándékkal minden évben szervez hosszabb-rövidebb kirándulásokat. Idén voltak már Kápolnásnyéken és az Őrségben, ezúttal pedig Ausztriába látogattak el.

- A Nyugdíjas Baráti Kör kirándulásai általában belföldi célpontokra irányulnak, de több alkalommal jártunk már külföldön, elsősorban Ausztriában – foglalta össze a polgármester. – Évekkel ezelőtt Eisenstadt városába, azaz Kismartonba látogattunk el, illetve voltunk már Königstein és Güssing környékén is. Riegersburgba már korábban is szerettünk volna eljutni, azonban csak most sikerült az utazást leszerveznünk.

Horváth Gyula hozzátette, a csokigyáráról és a csodálatos várkastélyáról nevezetes stájerországi kisváros iránt olyan érdeklődés mutatkozott, hogy jóval többen vállalkoztak az utazásra, mint a korábbi kirándulások alkalmával. Nemcsak a Nyugdíjas Baráti Kör tagsága, illetve pártoló tagjaik jelentkeztek, de olyanok is, akik korábban még sosem utaztak együtt velük.

- Nagyszerű időt fogtunk ki, ugyan induláskor volt még egy kis köd, de mire odaértünk Riegersburgba, gyönyörű napsütés fogadott bennünket – folytatta a község önkormányzati vezetője. – Első utunk a város melletti Zotter csokoládégyárba, illetve annak látogatóközpontjába vezetett, ahol megnéztünk egy filmet a csokoládégyártás történetéről és menetéről, megkóstolhattuk a különböző csokoládékat, illetve a biofarmot is megtekinthettük. Innen mentünk tovább a híres riegersburgi várhoz, amely nemcsak Ausztria egyik legszebb és legnagyobb erődítménye, de egyben itt található a híres boszorkánymúzeum is.

Horváth Gyula szólt arról is, hogy a kirándulás nemcsak a látnivalók és élmények miatt volt hasznos, de ismét meggyőződhettek arról, hogy Ausztriában sokkal magasabb szinten áll a környezeti kultúra. A településkép rendezettebb, a lakókörnyezet gondozottsága példaértékű, a parkolók, utak és járdák műszaki állapota sokkal jobb, mint idehaza. Úgy fogalmazott, bár Magyarország is jelentős lépéseket tett előre ezen a téren, de még mindig van hova fejlődnünk.