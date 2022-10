Molnár Attila ezzel a tréfás magyarázattal értelmezte az 55. évfordulóról szóló számokat, annak jelzését, hogy diáktársaival 1967-ben érettségiztek a zalaegerszegi Ságváriban. A veterán motorok iránti vonzalmáról széles körben ismert Molnár Attila középiskolai osztálya öregdiák-találkozójára invitálta lapunkat.

Mint mondta, a középiskola befejezésének ötödik évtizedét 2017-ben megünnepelve határozták el, hogy évente összejönnek. Gyorsan fogyunk, tette hozzá rezignáltan a szervező, aki elárulta, anno 32 diák kezdte tanulmányait, 28-an jutottak el a záróvizsgák, de 13 társukról ma már csak megemlékezni tudnak, az elmúlt öt évben öten álltak meg a “nagy menetelésben”, derült ki szavaiból.

Az érettségi tabló

Forrás: Arany Gábor / Zalai Hírlap

Arról is szólt, hogy 1962-ben indult 4+2 rendszerű szakközépiskolai képzés kőműves szakon a Zrínyi gimnáziumban, valamint mezőgazdasági gépszerelő szakon a Ságváriban, ami akkor az egykori zárda épületében – a mai Mindszenty iskola – működött. Molnár Attila és társai 1963-ban lépték át a Ságvári, ahogy hivatalosan nevezték, 3. Számú Szakközépiskola és Gimnázium küszöbét. Ebből lett később a Deák szakközépiskola, tette hozzá.

Az iskola jó alapot adott, ez bizonyítja, hogy sokféle pályát futottak be a 4. G diákjai, és nemcsak a szakmájukban Egyikük, Papp Antal a ZTE futballcsapatát erősítette, Cséve Lajos a ZTE röplabdajátékosaként lett ismert. Volt, aki a hazánk és az NDK által 1967-ben kötött államközi egyezmény alapján Kelet-Németországban kereste kenyerét, boldogulását. Más pedig illegálisan távozott az országból, ahogy anno mondták: disszidált. A szakmában továbbképezve magát lett közülük mérnök, de a többség más utat járt be: szakszervezeti titkár, párttitkár, dandártábornoki rangig jutó katona is került ki közülük, derült ki a felsorolásból. Az 55. évre emlékező találkozóra tizenegyen jöttek el.