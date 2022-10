A polgármester az utóbbi hetekben rendszeresen bejelenti a közösségi oldalán az energiaválsággal kapcsolatos tárgyalások eredményeit. Legutóbb arról posztolt, hogy a sportlétesítmények hogyan működnek majd a téli időszakban.

Mint írta: a sportcsarnokban idén és jövőre is megrendezhetők a ZTE Kosárlabda Klub s a ZTE Női Kosárlabda Klub hazai bajnoki mérkőzései. A szövetség arra kérte az önkormányzatokat, hogy legalább 16 fokot biztosítsanak a létesítményekben. A sportcsarnok hátsó, külön fűtési rendszeren működő egysége (tornaterem, egyéb helyiségek) a bérlők számára nyitva tart a bérleti díj és a rezsiköltségek megfizetése mellett.

A Munkacsarnok nyitva lesz, a kosarasok a sportcsarnok helyett ott tartják az edzéseket. A többi egyesület a szabadon maradó időben használhatja a Munkacsarnokot, szintén bérleti díj és rezsi ellenében.

A kedvező földgázszerződéssel rendelkező ZTE Arénában a ZTE FC idén november 12-én játssza az utolsó hazai mérkőzését, majd tavaszig csak 5 meccs lesz. Ettől függetlenül a ZTE FC 25 százalékkal csökkenti energiafelhasználását. A klub többségi tulajdonosa jövőre napelemparkot szeretne kialakítani a stadion mögötti üres területen.

Az uszoda idei működtetése nincs veszélyben, írta a polgármester, a jövő év első negyedévéről még egyeztetnek majd.

Az Ifjúsági és Sportcentrum egységeiben almérőket szerelnek fel, s minden egyesület köteles lesz kifizetni az elfogyasztott energiát. Az eddigi lakossági ingyenes lehetőségek megmaradnak.

Az Ebergényi úti lőteret használó egyesületektől elkérik a megemelkedett rezsiköltséget. A Sportlőtérnek a teljes felújítása zajlik jelenleg, így intézkedés nem szükséges, közölte Balaicz Zoltán.

Az Andráshidai Roxy Tekecsarnok január 1-jével visszakerül az önkormányzat üzemeltetésébe, ezt követően a téli hónapokban, illetve a hasznosítás konkrét kereteinek kidolgozásáig zárva tart.

Az Alsóerdei Sport- és Élményparkban a napelemek megtermelik az áramot, de a takarékossági elvárásoknak megfelelően a belső térvilágítást csökkentette az önkormányzat, és itt is elvárás a 25 százalékos energiamegtakarítás. Idén novembertől a kalandparkot bezárják és téliesítik (ez eredetileg is így lett volna), de tovább működik a fizetős gokart pálya, sípálya és VR ház, a bérelhető sportpályák, közösségi terek és termek, s az ingyenes játszópark, futókör és sportpályák is.