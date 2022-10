Mint azt Tóth Gábor elnök (a baranyai Baksa település polgármestere) előljáróban elmondta: szervezetük számos kistelepülést képvisel, ezeknek polgármesterei, jegyzői pénzügyi szakemberei évente két alkalommal – ősszel és tavasszal – találkoznak egymással, hogy megosszák gondjaikat, tapasztalataikat és azokat a jó gyakorlatokat, melyek a települések hasonló méretéből adódóan megoldást jelenthetnek egy-egy problémára.

Tóth Gábor hangsúlyozta: a mostani találkozó azért is időszerű, mert a kistelepülések önkormányzatai is nehéz helyzetbe kerültek a megemelkedett energiaárak miatt, így mindenki spórolásra kényszerül.

- Több előadót is hívtunk, hogy segítsenek megválaszolni kérdéseinket, így szó esik majd a közmunkaprogram jövőjéről, a Magyar falu program jövő évi lehetőségeiről, de a közvilágítás energiatakarékos működtetésével kapcsolatban is kapunk információkat a konferencián, illetve a négynapos munkahét bevezetésének tapasztalatairól is hallhatunk majd.

Tóth Lucia, Kisrécse polgármester azért érkezett a találkozóra, hogy ötleteket, tanácsokat kapjon, miként tud spórolni egy kistelepülés önkormányzata. Mint mondta: a falvakban élő idős emberek többsége kevés nyugdíjból él, ezért a terhek lakosságra való áthárítása itt nem megoldható.

– Az energiaár-növekedés tekintetében valamivel jobb helyzetben vagyunk, mint a városok, hiszen egy kistelepülésen kevesebb a közösségi épület, de a forrásaink is szűkösebbek – mondta a zalai polgármester, aki ama félelmének is hangot adott, hogy a spórolásnak legelőször a kulturális élet látja majd kárát, sok helyen ugyanis a kultúrházakat és közösségi tereket zárják be először az önkormányzatok, hogy megtakarításokat érjenek el.

A konferencia résztvevőit Novák Ferenc, Zalakaros polgármestere köszöntötte, aki jelezte: bár Zalakaros városi rangot kapott, de kisvárosként hasonló gondokkal küzdenek, mint a községek. A Kisvárosok Országos Szövetsége pedig éppen egy hónap múlva ül össze tanácskozni, szintén Zalakaroson, ahol hasonló témákkal foglalkoznak.