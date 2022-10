Mindezt Fitos István, a Kanizsa Aréna Kft. ügyvezetője és Radics Balázs operatív vezető mondta el azon a pénteki sajtótájékoztatón, melyen a már lekötött programokról, illetve a létesítmény működtetéséről is szó esett.

Mint azt Fitos István ügyvezető elmondta: a Kanizsa Aréna eddigi rövid működése során már többször is bizonyította, hogy érdemes volt megépíteni, hiszen számos olyan programnak, rendezvénynek adott helyet, amely megtöltötte a létesítményt. Ennek ellenére folyamatos likviditási problémákkal küzd a kft., mivel az önkormányzat nem adja oda a működéshez szükséges forrást.

- Azt a képviselők is pontosan tudják, hogy a Kanizsa Aréna idei működésére közel 100 millió forint volt betervezve, ám ez idáig- két részletben - csak 70 millió forintot kaptunk - árulta el az ügyvezető, aki hozzátette: a fennmaradó 30 millió forintos igényükről már többször tárgyalt a közgyűlés, de mindig elnapolták a döntést. Legközelebb jövő hét szerdán kerülhet napirendre a kérdés, ám nem tudni, hogy az Éljen VárosuNK! Egyesület frakciója miként szavaz majd a támogatásról.

Pedig - mint elhangzott - év végéig számos koncertet és sportrendezvényt kötöttek le, sőt a jövő évre is vannak már megkeresések.

- December első hétvégéjén Fit Kid Európa-bajnokságnak ad helyet a Kanizsa Aréna, majd december 10-én a mindig népszerű és sokakat vonzó Emlékek éjszakája koncert lesz Kanizsán, december 18-én a SzanDia Fitness Sport Club tart gálát, december 27-én pedig T. Danny ad koncertet - sorolta Radics Balázs operatív vezető, aki jelezte: a tavaly elmaradt Wellhello-koncertet várhatóan december 17-én rendezik meg.