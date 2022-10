A Cipruson élő tótszentmártoni származású Kaczeus Beáta szerint az adat kissé túlzó, hiszen sem személy szerint ő, de még a digitális hőmérője sem mutatott ilyen szélsőségesen magas hőmérsékletet. A grafikusként dolgozó hölgy egy cseppet sem bánja, hogy hőség van, hiszen éppen ezért döntött úgy, hogy elhagyja Magyarországot. Nem az elégedetlenség hajtotta, sokkal inkább gyermekkori vágya teljesült azzal, hogy a tenger közelségében, állandó napsütésben élhet és tevékenykedhet, ráadásul a megrendeléseinek jó részét még mindig a magyaroktól kapja.

- Meleg van, mint mindig, 31 Celsius-fok az átlaghőmérséklet, a helyiek szerint ez 6 Celsius-fokkal melegebb az ilyenkor szokásosnál – írta internetes levelében. – Gyönyörű az idő, aki most nyaral, szerencsés, éjszaka sem hűl 23 Celsius-fok alá. Közben pedig a tenger vize szintén kellemes, 22-24 Celsius-fokos. Érhetően mosolyt csalt az arcunkra, hogy az októbert is strandolással köszönthettük, a partszakaszokon ilyenkor még nagy a nyüzsgés. Az emberek öltözködése is a nyarat idézni, mindenki lengén, laza ruhákban jár. Csupán abból érzem, hogy ősz van, hogy a leanderek elhullatták a színes virágaikat, korábban sötétedik, és reggel, amikor 7 óra körül felkelek, általában felhős az ég. Aztán napközben szerencsére gyorsan megváltozik a helyzet és szikrázó napsütés váltja fel a felhőket.

Hozzátette: érnek a finom déligyümölcsök, köztük a sárkánygyümölcs, sőt nemsokára itt a banánszüret.

- A vőlegényemmel kimondottan örülünk, hogy elhúzódik a nyár, hiszen idén nehezen érkezett meg – folytatta. – Februárban költöztünk ki a sziget dél-nyugati részén fekvő Páfosz városába, és a tavaszi hónapokban néha Magyarországon magasabb volt a hőmérséklet, mint itt. Fáztunk és áztunk, nagyon nem erre számítottunk. Ráadásul itt a fűtés gyerekcipőben jár, a házak szigeteléséről nem is beszélve.