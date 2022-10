Csütörtökön az Alsóhegy utcából induló mintegy 1,5 kilométeres hegyi makadámúttal és az óvodai udvari eszközökkel együtt avatták fel az új lakhegyi létesítményt, ahogy a szomszédos Vasboldogasszony kültéri fitneszeszközeit, a polgárőr egyesület szolgálati helyét és a faluház előtti megújult teret is. Az átadásokon Nagy Bálint országgyűlési képviselő, államtitkár beszédében a magyar kormány számára is elsőrendű cél, a vidék élhetőségét növelő helyi közösségi tervek megvalósulásának fontosságát emelte ki.

A lakhegyi zártkerti út közel 20 millió forintba került, ezt a fejlesztést egy agárminisztériumi pályázat tette lehetővé. A 60 hegyi porta jobb megközelítését biztosító út mellett szakrális hely, azaz a kápolna felújítása is megvalósult, ahol kialakítottak egy parkolót is. Az 1997 óta a volt iskola 110 éves épületében működő, jelenleg 39 kisgyermeket nevelő óvoda udvarán szülői felajánlás mellett a Magyar falu program révén 3,5 millió forintot kaptak, amit 1,4 millió forinttal egészített ki a helyhatóság, tájékoztatta lapunkat Újvári Katalin polgármester. Ebbe az óvodába a lakhegyi kicsik mellett Nagypáliból is jár 14 kisgyermek, a lakhegyi iskolások pedig Egerváron tanulnak.

Vasboldogasszonyban a Magyar falu program sikeres pályázata 3,4 millió forintot biztosított a gyerekeknek készült kültéri tornapályára, 4,5 milliót pedig a polgárőrök szolgálati helyére, ez utóbbit 1,6 millió forint önerővel toldotta meg az önkormányzat, mondta Németh Zsolt polgármester, hozzátéve, az épület egyéb közösségi célokat is szolgál a jövőben. A faluház előtti tér megújítását Leader-pályázat révén nyert 10 millió forintból és 15 százaléknyi önrészből sikerült megoldani.

Az új létesítmények átadásán Kiss L. Gábor esperes is közreműködött.