A krumplit a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász ajánlotta fel. Gondoltak azokra az idős, vagy mozgásukban korlátozott emberekre is, akiknek nehézséget okozna egy zsák krumpli megvásárlása és hazavitele. Hozzájuk is szállítottak az adományból, közölte dr. Sárközi Violetta, a karitász csoport vezetője, hozzátéve, az egyházmegye az olai templom jótékonysági szervezetének is biztosított 270 kiló burgonyát, hogy szétossza a rászorulók között.